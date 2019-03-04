بالوتيللي يشرح كواليس احتفاله الغريب بهدفه الرائع أمام سانت إيتيان

شرح ماريو بالوتيللي لاعب أوليمبيك مرسيليا، كواليس احتفاله غير الاعتيادي بهدفه في شباك سانت إيتيان.

مرسيليا تجاوز غريمه سانت إيتيان بهدفين دون رد في الدوري الفرنسي مساء أمس الأحد، وبالوتيللي أثار جنون العالم باحتفاله بهدف فريقه الأول عندما أخذ الهاتف من أحد المصورين وظهر مباشرة عبر إنستجرام خلال المباراة. (طالع التفاصيل)

وفسّر المهاجم الإيطالي ما حدث: "أعطيت هاتفي قبل المباراة لصحفي تابع لـ مرسيليا".

مضيفا عبر برنامج "كانال فوتبول كلوب": "أخبرته أن يحتفظ بالهاتف خلف المرمى لأنني سأظهر على إنستجرام لو سجّلت هدفا".

واختتم: "كلما قمت بشيء ما، فإنه ينتشر على نطاق واسع حول العالم".

بالوتيللي سجّل هدفه الثالث رفقة مرسيليا منذ الانضمام إليه في فترة الانتقالات الشتوية، وقاد فريقه للمركز الرابع بعد تجاوز سانت إيتيان.

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