شيرر: صلاح يعاني من أزمة ثقة وهذا مثير للقلق.. المدافعون يعلمون ما سيفعله

تحدث آلان شيرر أسطورة الكرة الإنجليزية السابق عن مستوى محترفنا المصري محمد صلاح في الفترة الأخيرة مع ليفربول.

ليفربول تعادل سلبيا مع إيفرتون في دربي الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، في لقاء شهد إهدار محترفنا محمد صلاح لأكثر من فرصة محققة. (شاهد – ملخص صلاح)

شيرر كتب مقالا في صحيفة (ذا صن) تحدث من خلاله عن صلاح وما حدث في الدربي، قائلا: "يبدو وأن صلاح يعاني من أزمة ثقة وظهرت عليه ملامح العصبية".

وأضاف "هذا الأمر يبدو مثيرا للقلق للغاية لـ ليفربول في هذا الوقت من الموسم".

وواصل "صلاح 17 هدفا في الدوري حتى الآن، وهو بكل تأكيد يقدر على العودة لمستواه".

وأردف "لكنه لم يصل لمستوى الموسم الماضي، كان وقتها قد سجل 24 هدفا. وهذه السنة هي الأهم لأن ليفربول يصارع على اللقب".

ويرى شيرر "المدافعون يعلمون الآن جيدا ماذا سيفعل صلاح بالكرة. يتوغل من اليمين وينقل الكرة لقدمه اليسرى. صلاح لم يكن مؤثرا هذا الموسم في المباريات الكبيرة".

وأكمل حديثه قائلا: "في مواجهتي الدربي هذا الموسم إلى جانب 8 مباريات ضد الكبار في الدوري، لم يسجل ألا مرة من علامة الجزاء أمام أرسنال".

وتابع "وعلى العكس تماما، أجويرو يتألق وسجل 8 أهداف في آخر 7 مباريات لـ مانشستر سيتي".

واستدرك "بكل تأكيد ليس صلاح فقط من كان سيئا في الدربي. فريق ليفربول بالكامل لم يلعب بشكل جيد".

وأتم "الأسبوع الماضي، سجل ماني مبكرا والأمور أصبحت أسهل لـ ليفربول في المباراة، لكنهم لم يفعلوا ذلك في الدربي. الأداء كان مشابها للغاية لأدائهم أمام يونايتد".

صلاح صاحب الـ 26 عاما سجل 20 هدفا هذا الموسم في كل البطولات خلال مشاركته في 37 مباراة ونجح في صناعة 8 أهداف.

آخر أهداف صلاح مع ليفربول كانت في مرمى بورنموث في التاسع من شهر فبراير الماضي.

ليفربول رفع رصيده إلى 70 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي. فيما رفع إيفرتون رصيده إلى37 نقطة في المركز العاشر.

مواجهة دربي منطقة المرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون تكررت للمرة الـ200 في تاريخ القسم الأول الإنجليزي، وهي ثاني أكثر المباريات تكرارا بعد مباراة إيفرتون وأستون فيلا.

الريدز تعادل 0-0 للمباراة الثالثة في آخر 4 مواجهات خاضها بمختلف البطولات، وفقد الصدارة للمرة الأولى منذ الجولة 15، أي منذ 85 يوما.

كما تواصل فشل إيفرتون في الفوز بمباراة الدربي أمام ليفربول، إذ يرجع الفوز الأخير إلى عام 2010.

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