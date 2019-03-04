مستخدما إنستجرام.. بالوتيللي يقود مرسيليا لتخطي سانت إيتيان في "كلاسيكو فرنسا الحقيقي"

الإثنين، 04 مارس 2019 - 00:18

كتب : زكي السعيد

ماريو بالوتيللي - مرسيليا

حقق أوليمبيك مرسيليا فوزا مهما للغاية على منافسه التاريخي سانت إيتيان، بهدفين دون رد، في ملعب فيلودروم، بالجولة 27 من الدوري الفرنسي.

الإيطالي ماريو بالوتيللي وبطل العالم فلوريان توفان سجلا هدفي اللقاء في الشوط الأول.

ليرفع مرسيليا رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، متخطيا سانت إيتيان صاحب الـ43 نقطة في المركز الخامس.

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المواجهة جمعت أكثر فريقين حققا لقب الدوري الفرنسي على الإطلاق، سانت إيتيان يمتلك 10 ألقاب آخرها عام 1981، بينما ظفر مرسيليا بـ9 ألقاب آخرها عام 2010، وهو الفريق الفرنسي الوحيد الذي سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولذا تعتبَر المواجهة هي كلاسيكو فرنسا الحقيقي في نظر الكثيرين.

جماهير مرسيليا كادت أن تشهد الهدف الأول في الدقيقة السادسة عندما سدد بالوتيللي من مسافة قريبة، إلا أن المخضرم ستيفان روفيير تصدى للتسديدة الضعيفة.

ما أهدره بالوتيللي في بداية المباراة، لم يكن ليكرره في الدقيقة 12 بعد أن نفّذ توفان ركلة ركنية، تابعها بالوتيللي بضربة مقصية رائعة في شباك سانت إيتيان.. لكنها لم تكن أغرب ما حدث في تلك الدقيقة.

بالوتيللي اتجه في احتفاله بالهدف مباشرة إلى مصوّر خلف المرمى، تسلّم منه هاتف محمول، قام ببعض الضغطات، وإن كنت تشاهد المباراة عبر التلفاز فإنك ستجد المهاجم الإيطالي شاهرا الهاتف وملتقطا بعض الصور على الأرجح.

أما وإن كنت متصفحا لتطبيق "إنستجرام" في هذه اللحظات، فستجد بالوتيللي في بث مباشر من أرض الملعب!

بالوتيللي الذي فشل في التسجيل طوال الدور الأول بقميص نيس، سجّل 3 أهداف بالفعل في 5 مباريات بقميص مرسيليا منذ الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

سانت إيتيان كاد أن يدرك التعادل سريعا في الدقيقة 15 بواسطة الظهير الأيسر بيير يفيس بولومات، إلا أن بونا سار تدخّل في اللحظة المناسبة وأبعد الكرة إلى الركنية.

العقاب جاء خلال لحظات، عندما تحصّل مرسيليا على ركلة جزاء في الدقيقة 19 بعد لمسة يد في حق ماتيو ديبوتشي.

توفان انبرى بنجاح للركلة وسددها على يسار الحارس، مضاعفا التقدُم لـ مرسيليا وسط أجواء جماهيرية ملتهبة.

فريق المدرب رودي جارسيا حقق فوزه الرابع في آخر 5 مباريات، ليستعيد توازنه في الدوري الفرنسي.

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