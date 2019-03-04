طلعت يوسف: اتفقت على تجديد تعاقدي مع المقاصة.. وبيراميدز أضاف إثارة للدوري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة أن هناك اتفاق مع إدارة ناديه على تجديد تعاقده مع الفريق.

وصرح يوسف عبر البرنامج الإذاعي "وان تو" قائلا: "هناك اتفاق مع إدارة النادي على التجديد، ولكن الوقت مبكر للغاية لحسم الأمر بشكل رسمي".

وأشار مدرب المقاصة إلى أن "الدوري سيتوقف لمدة 45 يوما بعد مباريات الجولة 26، والبطولة ستنتهي بعد كأس الأمم الإفريقية، فلننتظر ما سيحدث".

وعن تصوره للمنافسة على لقب الدوري، رد طلعت يوسف "ستظل شرسة بين الزمالك والأهلي، فالزمالك متصدر المسابقة، مر بمرحلة انعدام وزن، إلا أن الفوز على بترو أتلتيكو في أنجولا سيعيد للاعبيه الثقة".

وأضاف "الأهلي عاد بقوة بعد صفقات يناير، والمنافسة ستكون شرسة بينه وبين الزمالك في ظل وجود بيراميدز".

وأتم تصريحاته "بيراميدز أضفى إثارة وتشويقا لم يكونا متواجدين من قبل في الدوري المصري، صحيح التجربة كلفتنا كثيرا، إلا أن بيراميدز أوجد حالة لم تكن متوقعة".

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