رسميا – برشلونة يعلن فسخ عقده لاعب وسطه

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي فسخ عقده لاعبه سيرجي سامبر لاعب وسط الفريق الكتالوني.

وكشف برشلونة في بيانه الرسمي عن فسخ عقد سامبر بالتراضي بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يعقد سامبر مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل للحديث عن فترته مع برشلونة.

وحرص النادي الإسباني على شُكر سيرجي سامبر على فترته مع النادي متمنيا له التوفيق في مستقبله، وفقا للبيان الرسمي.

وظهر سامبر لأول مرة بقميص الفريق الأول لـ برشلونة خلال موسم 2014-15 في لقاء الانتصار على أبويل في دوري أبطال أوروبا بهدف مقابل لاشيء.

وبشكل عام، لعب سامبر 13 مباراة مع برشلونة بمعدل 4 في موسم 2014-15 و7 في الموسم التالي ومباراة واحدة في موسم 2016-17 وموسم 2018-19.

وحصد الإسباني صاحب الـ 24 عاما لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني مع برشلونة.

سامبر من أكاديمية برشلونة وخرج معارا لـ غرناطة في موسم 2016-17 ولعب 23 مباراة، قبل أن يعود للنادي الكتالوني وينتقل لـ لاس بالماس ويظهر 5 مرات في موسم 2017-18 قبل أن تتسبب الإصابة في عودته لبرشلونة.

اقرأ أيضا

مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: رؤية جروس خلف طلب تأجيل مباراة المقاولون 24 ساعة فقط

بالاتفاق مع الأبيض.. لجنة المسابقات تؤجل مواجهة الزمالك والمقاولون 24 ساعة

4 أجانب يسجلون في موسم واحد لأول مرة في تاريخ الزمالك بإفريقيا

حكام مباريات المصريين في إفريقيا.. أول مرة لـ الزمالك وفأل حسن لـ الأهلي والإسماعيلي

كفة الأهلي ترجح بقوة أمام بتروجت.. وكذلك محمد عودة

حسابات معقدة في رأس لاسارتي قبل مواجهة بتروجت.. أزمة في المرمى ومشكلة محببة