روبرتسون: لاعبو إيفرتون يعتقدون أنهم أوقفونا عن تحقيق اللقب.. الضغط على سيتي الآن

الإثنين، 04 مارس 2019 - 00:35

كتب : FilGoal

إيفرتون - ليفربول - الدوري الإنجليزي

يرى أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول أن الضغوط أصبحت الآن على مانشستر سيتي وليس على فريقه، وذلك بعد التعادل في الدربي.

ليفربول تعادل سلبيا مع إيفرتون في دربي الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، في لقاء شهد إهدار محترفنا محمد صلاح لأكثر من فرصة محققة. (شاهد – ملخص صلاح)

وقال روبرتسون: "لاعبو إيفرتون يعتقدون أنهم أوقفونا الآن عن تحقيق لقب الدوري".

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وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "هكذا يُظهر أننا نسير بشكل جيد جدا وفي الطريق الصحيح ولذلك أرادوا إيقافنا".

وواصل "نحن من نطارد الصدارة الآن. الضغوط بالكامل أصبحت على مانشستر سيتي".

وتابع "سنقاتل حتى آخر لحظة في الموسم. الضغوط أصبحت على سيتي لأنهم أبطال الموسم الماضي ومُطالبون الآن بالحفاظ على الصدارة وتحقيق اللقب".

ليفربول رفع رصيده إلى 70 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي. فيما رفع إيفرتون رصيده إلى37 نقطة في المركز العاشر.

مواجهة دربي منطقة المرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون تكررت للمرة الـ200 في تاريخ القسم الأول الإنجليزي، وهي ثاني أكثر المباريات تكرارا بعد مباراة إيفرتون وأستون فيلا.

الريدز تعادل 0-0 للمباراة الثالثة في آخر 4 مواجهات خاضها بمختلف البطولات، وفقد الصدارة للمرة الأولى منذ الجولة 15، أي منذ 85 يوما.

كما تواصل فشل إيفرتون في الفوز بمباراة الدربي أمام ليفربول، إذ يرجع الفوز الأخير إلى عام 2010.

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