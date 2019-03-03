ساري: كنا نستطيع قتل المباراة ضد فولام

اعترف ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي بتراجع أداء فريقه في الدقائق الأخيرة أمام فولام رغم تحقيق الفوز.

وفاز تشيلسي على فولام بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي.

وقال ساري عقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد في مباراة اليوم وخلال أول 60 دقيقة كنا نستطيع قتل اللقاء وتسجيل الهدف الثالث".

وأضاف "ولكن أصابنا الإجهاد البدني والذهني وهذا أمر طبيعي بسبب ضغط المباريات خلال الأسبوع الماضي".

المدرب الإيطالي أكمل "الآن نقاتل من أجل إنهاء الدوري في أحد المراكز الأربعة الأولى وأتوقع أن يستمر هذا القتال للمباراة الأخيرة من الموسم".

وأكمل "سعيد جدا بهدف جورجينيو في المباراة، إنه واحدا من أهم اللاعبين في أوروبا في هذا المركز، وبالتأكيد لم يكن من السهل عليه اللعب في دوري جديد".

وأتم تصريحاته "كان من الطبيعي أيضا أن يعيد كيبا للمشاركة، وبالفعل الحارس رد بالطريقة الصحيحة في المباراة".

ويحتل تشيلسي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الخامس ونقطتين عن مانشستر يونايتد الرابع.

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