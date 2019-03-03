مورينيو يغدق على محمد صلاح بالمديح.. "انفجر مثل الصاروخ"

أغدق جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسي بالمديح على محترفنا المصري محمد صلاح.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال مورينيو في إطار تحليله لمباراة تشيلسي وفولام في الدوري الإنجليزي لـBein Sports: "صلاح شخص رائع، إنه من الأشخاص الذين يصنعون الانسجام مع الجميع حوله".

وشدد "أنا سعيد بما يقدمه حاليا، لم أستغرب ذلك لأنني من قلت لتشيلسي أن يشتريه".

وكشف "صلاح أراد أن يلعب كل المباريات، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه لم يفتك مكانا أساسيا".

وأكمل "أشركته ضد مانشستر سيتي وتوتنام مثلا، لكنه كان قلقا وكان يبحث عن نفسه".

وأردف "دائما ما كان يريد أن يلعب، لذا منحته الفرصة أن يرحل إلى فيرونتينا، ومن هنا انفجر مثل الصاروخ".

وانتقل صلاح إلى تشيلسي في شتاء 2014 لكنه لم يقدم مستوى كبير ولم يحصل على فرصة كبيرة قبل أن يرحل منه إلى فيورنتينا، ثم روما، قبل أن ينفجر في إنجلترا بعد انتقاله لليفربول وتتويجه هداف الدوري الإنجليزي والحصول على لقب أفضل لاعب في البطولة، وفي إفريقيا.

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