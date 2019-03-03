تشكيل ليفربول - أوريجي بذكريات الدور الأول وصلاح لتكرار بوشكاش أمام إيفرتون

واصل يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، الاعتماد على ديفوك أوريجي في خط الهجوم، بدلا من روبيرتو فيرمينو، في دربي المرسيسايد أمام إيفرتون بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي، على ملعب جوديسون بارك.

النبأ السعيد أن كلوب استعاد البرازيلي فيرمينو، لكنه خيّر إبقائه على مقاعد البدلاء، ليكون الثلاثي الهجومي: ساديو ماني، محمد صلاح، أوريجي.

المهاجم البلجيكي يمتلك ذكرى مميزة أمام إيفرتون، إذ سجّل هدف الفوز الوحيد في مباراة الدور الأول بالدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

فيما يسعى محمد صلاح لهز شباك الجار الأزرق، بعد أن فاز بجائزة بوشكاش العام الماضي عن أفضل هدف بالعام بهدفه في شباك إيفرتون.,

ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، ويسعى للفوز واستعادة الصدارة من مانشستر سيتي. فيما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 36 نقطة؟

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون

الوسط: فابينيو - جورجينو فينالدوم - جوردان هندرسون

الهجوم: محمد صلاح - ديفوك أوريجي - ساديو ماني

دكة البدلاء: سيمون منيوليه - جيمس ميلنر - جيردان شاكيري - آدم لالانا - روبيرتو فيرمينو - دانييل ستوريج