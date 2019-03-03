بالفيديو – واتفورد يكرم وفادة رودجرز بهدف متأخر في قلب ليستر

الأحد، 03 مارس 2019 - 16:45

كتب : FilGoal

واتفورد - ليستر سيتي

رحب واتفورد بعودة بريندان رودجرز إلى الدوري الإنجليزي بفوز +90 على حساب ليستر سيتي، في مباراة الجولة 29 التي انتهت لصالح الدبابير 2-1 على ملعبهم.

تروي ديني افتتح أهداف واتفورد بعد ركلة حرة مباشرة لعبها جيرارد ديليوفو على رأس مهاجم الدبابير الذي سجل الأول في الدقيقة 5.

ولكن جايمي فاردي سجل أول أهداف عصر رودجرز – الذي يخلف كلود بويل في ليستر سيتي – بعد صناعة من يوري تييلمانز وضعت فاردي أمام مرمى واتفورد.

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ولكن الدقيقة 90 شهدت هدفا متأخرا في قلب ليستر سيتي عن طريق أندري جراي بعد صناعة من رجل المباراة، تروي ديني.

واتفورد صعد للمركز الثامن بـ43 نقطة، أما ليستر فيظل في المركز الـ11 بـ35 نقطة.

واتفورد ليستر سيتي

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