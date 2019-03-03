إصابة أجايي

الأحد، 03 مارس 2019 - 17:17

كتب : FilGoal

جونيور أجايي لاعب الأهلي أمام الداخلية

غادر جونيور أجايي جناح الأهلي مران فريقه اليوم الأحد متأثرا بآلام عضلية قبل مواجهة بتروجت.

الأهلي يواجه بتروجت يوم الاثنين في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

واشتكى أجايي من إصابة عضلية لم يقدر بسببها على استكمال المران.

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وخرج أجايي بصحبه الجهاز الطبي لـ الأهلي، وحرص الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي على الاطمئنان على اللاعب عقب خروجه من المران.

ومن المنتظر أن يخضع أجايي لفحوصات طبية مع خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على مدى الإصابة وتحديد موقفه من لقاء بتروجت.

ولعب أجايي 7 مباريات في الدوري مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف.

الأهلي (21 مباراة) في المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز (24 مباراة) بـ 48 نقطة، بينما الزمالك (21 مباراة) في الصدارة بفارق 52 نقطة.

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