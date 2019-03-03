الرابع على التوالي.. المصري يواصل الانفجار مع إيهاب جلال وينتصر على الجيش

الأحد، 03 مارس 2019 - 18:13

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مدرب المصري

واصل المصري صحوته في الدوري المصري محققا الانتصار الرابع على التوالي تحت قيادة إيهاب جلال بعد الفوز على طلائع الجيش.

المصري فاز على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء عن طريق إسلام عيسى في الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

هدف انتصار المصري جاء عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 23 بعد تسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء وسط تخبط من دفاع طلائع الجيش.

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انتصار المصري أوصل الفريق للنقطة 38 من 24 مباراة في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 27 نقطة في المركز العاشر.

منذ تولي إيهاب جلال مسؤولية قيادة المصري، وخسر مرة واحدة فقط في الدوري من أصل 10 مباريات.

فاز إيهاب جلال في 6 مباريات وتعادل 3 مرات وخسر مرة.

ونجح المصري تحت قيادة إيهاب جلال في تحقيق الانتصار الرابع على التوالي لأول مرة هذا الموسم.

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