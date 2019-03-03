قائمة الأهلي - عودة أزارو وفتحي وظهور أجايي أمام بتروجت

عاد الثنائي وليد أزارو وأحمد فتحي لقائمة الأهلي في مواجهة بتروجت غدا الإثنين، في الجولة 26 من الدوري المصري، على ملعب بتروسبورت.

مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي أعلن عن قائمة من 19 لاعبا، شهدت عودة أزارو وفتحي بعد غياب طويل للإصابة.

أزارو يغيب عن الأهلي منذ إصابته أمام بيراميدز يوم 4 يناير الماضي. أما فتحي فيغيب منذ نهاية ديسمبر الماضي بعد أن تجددت إصابته في العضلة الأمامية.

كما ضمت القائمة محمد الشناوي الذي غاب عن مباراة الجونة، مع غياب شريف إكرامي للإصابة، وحضور أحمد طارق كحارس مرمى ثالث.

فيما غاب عمرو السولية بسبب آلام العضلة الضامة التي لحقت به، مع استمرار غياب وليد سليمان وحسام عاشور.

القائمة شهدت تواجد النيجيري جونيور أجايي رغم الشكوك التي حامت حول لحاقه بالمواجهة.

أجايي كان قد غادر التدريب الصباحي اليوم الأحد بعد أن اشتكى من آلام عضلية، إلا أن هذا لم يمنع لاسارتي من ضمه للقائمة التي ستواجه بتروجت. (طالع التفاصيل)

الأهلي يحتل المركز الثالث بالدوري المصري برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد بتروجت في المركز 12 برصيد 25 نقطة.

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - أحمد طارق

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول - أحمد فتحي

الوسط: هشام محمد - كريم وليد - رمضان صبحي - حسين الشحات - ناصر ماهر - حمدي فتحي

الهجوم: مروان محسن - وليد أزارو - جونيور أجايي - جيرالدو دا كوستا

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