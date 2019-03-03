أبو ريدة يوضح.. هل يدرس اتحاد الكرة فكرة إلغاء كأس مصر

هل يدرس اتحاد الكرة فكرة إلغاء بطولة كأس مصر أو بطولة الدوري المصري هذا الموسم؟ سؤال يُجيب عنه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.

وقال أبو ريدة: "لا نفكر على الإطلاق في إلغاء الدوري أو كأس مصر هذا الموسم".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "لا يوجد أي تفكير بخصوص هذا الشأن نهائيا".

وتابع "كل ما في الأمر أننا كنا نرغب في تحديد بطل الكأس مبكرا، حتى نحسم من سيلعب في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل".

وأوضح "ننوي مطالبة الاتحاد الإفريقي بإعفاء الأندية المصرية من الأدوار الأولى في البطولات الإفريقية لحين انتهاء مسابقة الدوري، ولكننا كنا نرغب في إنهاء كأس مصر، لنخبرهم وقتها بمن سيلعب في الكونفدرالية لتسهيل الحصول على موافقتهم".

وأكمل حديثه قائلا: "هذا كان تفكيرنا منذ البداية. تحديد طرف بطولة (الكونفدرالية) أثناء مطالبتنا بتأجيل تحديد من سيلعب في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في وقت سابق تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مُسمى بقرار من الأمن.

وعن أزمة مباريات كأس مصر الأخيرة، عقب أبو ريدة قائلا: "مصر بلد عريق ولا يصح على الإطلاق أن يكون هناك هذا الخلاف الكبير على مجرد موعد لأي مباراة".

ويُكمل "اتحاد الكرة ليس له أي مصلحة مع أي طرف ومساحة التوتر كانت كبيرة للغاية. الإساءات كانت كبيرة والجو العام كان صعبا للغاية".

وأردف "ولكننا نتعلم من كل التجارب التي نمر بها ودائما هناك أولوية وهي للبلد. نسعى دائما للعمل بأقصى جُهد دون أي مصلحة لأي طرف".

استاد القاهرة

وتطرق أبو ريدة للحديث عن أرضية استاد القاهرة قبل بطولة أمم إفريقيا، قائلا: "استاد القاهرة سيكون جاهزا بإذن الله لاحتضان البطولة".

واستمر "استاد القاهرة سيكون " بونبوناية" الافتتاح في البطولة التي من المنتظر أن تشهد حضورا كبيرا لرؤساء الدول والاتحادات حول العالم".

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 خلال شهر يونيو المقبل في مصر بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو المقبل وتنتهي 19 يوليو المقبل.

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