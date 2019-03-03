مفاجأة: زيدان حضر الكلاسيكو.. ولكن ليس لدعم فريقه السابق

شهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 26 من الدوري الإسباني، حضور ضيف مميز: زين الدين زيدان.

ريال مدريد خسر الكلاسيكو للمرة الثانية في ظرف 72، بسقوطه 0-1 أمام برشلونة، على مرأى ومسمع من مدربه الأسبق. (طالع التفاصيل)

صحيفة "أس" ذكرت أن زيدان كان حاضرا في المقصورة بملعب سانتياجو برنابيو الذي، ولكن ليس لدعم فريقه السابق كلاعب وكمدرب، وإنما لمساندة نجله لوكا.

لوكا زيدان حارس المرمى الثالث في ريال مدريد، كان متواجدا في قائمة المباراة، وخرج لصالح الثنائي تيبو كورتوا وكيلور نافاس.

زيدان أشرف على تدريب ريال مدريد ما بين 2016 و2018، وقاده لثلاثية تاريخية خالدة في دوري أبطال أوروبا.

يواكيم لوف

لم يكن زيدان الضيف الوحيد غير الاعتيادية في سانتياجو برنابيو، بل يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا كذلك.

لوف تواجد في برنابيو لمتابعة مواطنيه: مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، وتوني كروس لاعب وسط ريال مدريد.

صحيفة أس تطرقت إلى حقيقة أخرى جانبية، وهي أن لوف كان المدرب الذي حلم به فلورنتيو بيريز رئيس ريال مدريد عدة مرات سابقة.

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