مورينيو: أثق في لاعبي ريال مدريد.. سيتخطون أياكس بنسبة 99%

يعتقد جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لـ ريال مدريد، أن الميرنجي لن يواجه صعوبة في تخطي أياكس أمسترادام بدوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة أمام برشلونة.

ريال مدريد خسر مجددا أمام برشلونة للمرة الثانية في ظرف 72 ساعة، وسقط بهدف دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 26 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو أثناء تحليله الكلاسيكو عبر "بي إن سبورتس": "أداء ريال مدريد لم يكن جيدا، ليس مستوى مناسب لفريق لديه كبرياء وإيمان بالنفس. يمرون بمرحلة سلبية بعد هزائم عديدة، وخصوصا الخروج من كأس الملك".

مضيفا: "هذه المباراة افتقدت إلى حرارة الكلاسيكو، لم يكن الأداء سيئا، ولكن ناعمة حتى ألطّف من استخدام الكلمات. لو لعب ريال مدريد بهذا المستوى أمام فريق متوسط فسيخرج بنتيجة إيجابية ربما، لكن ليس أمام برشلونة".

معتبرا أن الميرنجي فقد كل حظوظه في الفوز بالدوري الإسباني بعد اتساع الفارق إلى 12 نقطة: "اللاعبون والمدربون لن يعترفوا بذلك، ولكن نحن المحللون نقول أن الأمور انتهت بالنسبة لـ ريال مدريد في بطولة الدوري".

واستدرك: "ما يتبقى لـ ريال مدريد الآن هو دوري أبطال أوروبا، ومن نتيجة الذهاب أمام أياكس أمستردام جيدة، في الإياب لن يفرّط ريال مدريد في التأهل، لن يخسر، أعتقد أنه سيمر إلى ربع النهائي وبعدها سيكون لديه الكثير من الوقت للتعافي بدنيًا وذهنيًا".

مؤكدا: "الوضع الذي يعيشه ريال مدريد ليس جديدا، الآن على اللاعبين أن يتألقوا في دوري أبطال أوروبا من جديد، لدي ثقة في لاعبي ريال مدريد مع كامل الاحترام لـ أياكس، ولكنهم سيصلون بنسبة 99% إلى ربع النهائي وعندها سيتحصلون على 3 أسابيع للتفكير".

وحاول مورينيو استنباط أسباب تراجع ريال مدريد الكبير هذا الموسم:"الفوز بدوري أبطال 4 مرات في 5 مواسم من الممكن أنه أثّر ذهنيا على اللاعبين، كما أن أغلبهم شارك في كأس العالم وهذا ترك تأثيرا سلبيا على فترة الإعداد".

مضيفا: "بالإضافة إلى خسارة لاعب مثل كريستيانو رونالدو الذي اعتاد تسجيل 30 أو 40 أو 50 هدفا في الموسم، يجب أن تخلّق البديل، صحيح على الجميع أن يسجل وكريم بنزيمة غطى غياب رونالدو لفترة معينة وسجّل هذا الموسم أكثر مما سجّل في السابق، لكن هذا غير كافٍ".

المدرب البرتغالي سُئل كذلك عن ابتعاد البرازيلي مارسيلو عن تشكيلة ريال مدريد الأساسية: "منذ عدة أشهر كان يقول العالم بأن مارسيلو أفضل ظهير أيسر، وأنا أنتمي إلى هذا العالم. مارسيلو من أفضل الأظهرة، لم يكن هناك من يصنع الفرق أكثر منه، لماذا تدنى مستواه وما الذي حصل؟ هذا سؤال لا يمكن أن أجيب عنه".

مشددا: "أحيانا يقول الناس إن اللاعبين تعبوا من الفوز بالألقاب، وأنا أكذّب هذه النظرية، أنت تتعب من الخسائر وليس الفوز بالألقاب".

ريال مدرديد يستقبل أياكس أمستردام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل، بعد الفوز ذهابا 2-1.

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