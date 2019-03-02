كرة سلة - الزمالك يهزم الأهلي 90-67 ويشعل المنافسة على قمة الدوري

حقق رجال الزمالك لكرة السلة الفوز على الأهلي 90-67 في المباراة التي أقيمت على صالة نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري.

وبدأت المباراة متكافئة بين الفريقين حتى وصلت 9-6 لصالح الأهلي قبل أن يهيمن الزمالك على المباراة ويحسم النتيجة في النهاية 90-67 .

وأنهى الزمالك الشوط الأول متفوقا بنتيجة 55-34، وحافظ على تفوقه في الفترة الثالثة التي أنهاه الأبيض متقدما 75-50.

وكانت مباراة الذهاب قد حسمها فريق الأهلي على ملعبه بنتيجة 70- 69.

يتقاسم الأهلي صدارة جدول الترتيب مع الاتحاد السكندري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 18 نقطة.

ويتبقى ثلاث جولات بتلك المرحلة من مسابقة الدوري المصري، قبل اللجوء لنظام التصفيات Playoffs لتحديد بطل الدوري.

كيف يتحدد بطل الدوري؟

تقام هذه المرحلة من مسابقة الدوري بين أفضل 8 فرق وتقام بنظام الذهاب والإياب أي من 14 جولة، ويتأهل الجميع للمرحلة المقبلة وهو نظام جديد لتحديد بطل الدوري.

يلعب أول الدوري مع صاحب المركز الثامن، وثاني الدوري مع صاحب المركز السابع، وثالث الدوري مع صاحب المركز السادس، وأخيرا رابع الدوري أمام صاحب المركز الخامس.

وتلعب تلك المرحلة بنظام أفضل في ثلاث مباريات، أي من يفوز بمباراتين يتأهل للمرحلة المقبلة المكونة من أربعة فرق الفائز من مواجهة أول الدوري والثامن يواجه الفائز من مواجهة الرابع أمام الخامس بنظام الأفضل في 5 مباريات، أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنهائي الدوري.

ويقام نهائي الدوري أيضا بنفس النظام (الأفضل في 5 مباريات) أي من يحقق الفوز في ثلاث مباريات يحقق لقب الدوري.

طالع أيضا

ضربات الرأس الجزائرية تُنهي صمود الإسماعيلي

مورينيو: حدثت مشاكل في مانشستر يونايتد

شاهد - المحمدي يصنع هدفا في اكتساح أستون فيلا لكتيبة لامبارد

"لا تحزن على عدم عدلك الآن يا بيب".. محرز يضغط على ليفربول

تعرف على حظوظ الإسماعيلي في الوصول للدور المقبل في إفريقيا