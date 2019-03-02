بالفيديو - المحمدي يصنع هدفا في اكتساح أستون فيلا لكتيبة لامبارد

السبت، 02 مارس 2019 - 19:16

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا

صنع أحمد المحمدي هدفا في انتصار أستون فيلا العريض على ضيفه دربي كاونتي، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة 35 من دوري القسم الثاني الإنجليزي.

قائد منتخب مصر صنع هدفه الخامس في المسابقة هذا الموسم، في مباراته رقم 28.

المحمدي واصل ظهوره في مركز الجناح الأيمن بخط الوسط، وهو المركز الذي شارك فيه بالمباريات الماضية.

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كونور هوريهين افتتح التسجيل للفيلانز في الدقيقة التاسعة، قبل أن يصنع المحمدي الهدف الثاني لـ تاماي أبراهام بالدقيقة 37.

هوريهين عاد وأضاف الهدف الثالث لـ أستون فيلا في الدقيقة 44، قبل أن يختتم جاك جريليش الرباعية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 48 نقطة في المركز 11، بفارق 6 نقاط عن المركز السادس المؤهل إلى ملحق الصعود.

فيما تجمّد رصيد دربي كاونتي بقيادة المدرب فرانك لامبارد عند 51 في المركز السابع.

المحمدي لن يكون حاضرا في قائمة منتخب مصر التي ستواجه النيجر ونيجيريا بالتوقف الدولي في شهر مارس المقبل، إذ استبعده خافيير أجيري رفقة محمد صلاح نجم ليفربول وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون.

وفي مباراة أخرى، سيطر التعادل 0-0 على مباراة ميدلسبرة وويجان على ملعب دي.دابليو.

المباراة شهدت مشاركة سام مرسي في خط وسط ويجان، دون أن تتغيّر النتيجة.

ليرفع ويجان رصيده إلى 36 نقطة في المركز 19، بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط. فيما رفع ميدلسبرة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس، وفوّت فرصة معادلة وست بروميتش ألبيون الرابع في النقاط.

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