مورينيو: حدثت مشاكل في مانشستر يونايتد.. لا يمكن إنكار ذلك

شدد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لـ مانشستر يونايتد، أن الفوز بالألقاب ليس ممكنا دون علاقة قوية بين اللاعب والمدرب.

مورينيو يحل ضيفا على "بي إن سبورتس" لتحليل الكلاسيكو بين فريقه السابق ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال مورينيو إجابة عن سؤال طرحه التونسي طارق دياب، بخصوص انهيار علاقته بلاعبيه منذ رحيله عن إنتر: "لا يمكن أن أفوز بالألقاب دون علاقة جيدة مع اللاعبين، وقد حققت الكثير من الألقاب رفقة ريال مدريد وتشيلسي".

وأكد الاستثنائي: "ليس من السهل أن تفوز دون إنشاء علاقة مع لاعبيك".

معترفا: "في الموسم الماضي حدثت بعض المشاكل التي لا يمكن أن أتحدث عنها، ولكن لا يمكن إنكار أن هناك بعض العوامل التي كانت مؤثرة".

واستفاض: "ما تحتاجه في بعض الأحيان أن تسرّع من وتيرة الأحداث، أو أن تكون رجل النادي وتنسى نفسك وتعمل لصالح الفريق، ولطالما قمت بذلك في أي نادٍ عملت فيه".

وأتم: "وضعت نفسي في وضعيات قد لا تكون الأفضل في نظر الآخرين، لكني قدّمت كل شيء".

مورينيو أقيل من تدريب مانشستر يونايتد هذا الموسم بعد أن انهارت علاقته بعدة لاعبين في صفوف الفريق على رأسهم الفرنسي بول بوجبا، الذي انفجر وقدّم أفضل مستوياته مع قدوم أوليه جونار سولشاير.

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