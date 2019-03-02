مورينيو: حدثت مشاكل في مانشستر يونايتد.. لا يمكن إنكار ذلك

السبت، 02 مارس 2019 - 21:01

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

شدد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لـ مانشستر يونايتد، أن الفوز بالألقاب ليس ممكنا دون علاقة قوية بين اللاعب والمدرب.

مورينيو يحل ضيفا على "بي إن سبورتس" لتحليل الكلاسيكو بين فريقه السابق ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال مورينيو إجابة عن سؤال طرحه التونسي طارق دياب، بخصوص انهيار علاقته بلاعبيه منذ رحيله عن إنتر: "لا يمكن أن أفوز بالألقاب دون علاقة جيدة مع اللاعبين، وقد حققت الكثير من الألقاب رفقة ريال مدريد وتشيلسي".

أخبار متعلقة

بالفيديو – "لن تُهدر أموالك على وجبة الغداء".. مبابي يتكفل وحيدا بإسقاط كان تشكيل الكلاسيكو - أرتور بدلا من سيميدو في برشلونة أمام ريال مدريد تشكيل الكلاسيكو - بيل يعوّض لوكاس في ريال مدريد.. وإيسكو على الدكة سولشاير يكشف نبأ سيئا عن سانشيز ويُصرح: سأستمتع بكل لحظة لي كمدرب يونايتد

وأكد الاستثنائي: "ليس من السهل أن تفوز دون إنشاء علاقة مع لاعبيك".

معترفا: "في الموسم الماضي حدثت بعض المشاكل التي لا يمكن أن أتحدث عنها، ولكن لا يمكن إنكار أن هناك بعض العوامل التي كانت مؤثرة".

واستفاض: "ما تحتاجه في بعض الأحيان أن تسرّع من وتيرة الأحداث، أو أن تكون رجل النادي وتنسى نفسك وتعمل لصالح الفريق، ولطالما قمت بذلك في أي نادٍ عملت فيه".

وأتم: "وضعت نفسي في وضعيات قد لا تكون الأفضل في نظر الآخرين، لكني قدّمت كل شيء".

مورينيو أقيل من تدريب مانشستر يونايتد هذا الموسم بعد أن انهارت علاقته بعدة لاعبين في صفوف الفريق على رأسهم الفرنسي بول بوجبا، الذي انفجر وقدّم أفضل مستوياته مع قدوم أوليه جونار سولشاير.

اقرأ أيضا:

تشكيل الكلاسيكو - بيل يعوّض لوكاس في ريال مدريد.. وإيسكو على الدكة

تشكيل الكلاسيكو - أرتور بدلا من سيميدو في برشلونة أمام ريال مدريد

بالفيديو - ضربات الرأس تنهي صمود الإسماعيلي.. بطل الجزائر يهزم الدراويش

أمل الإسماعيلي موجود.. لكن في حاجة لمساعدة القسنطيني

مؤتمر جروس: الفوز على بترو أتليتكو فرصتنا الأخيرة.. سنلعب بذكاء في ظل الغيابات والظروف الصعبة

مورينيو

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في الكلاسيكو - ريال مدريد يستقبل برشلونة 2 دقيقة | أوروبا
هل يتهكم؟ مورينيو: كالديرون سيكون الرئيس القادم لـ ريال مدريد 6 دقيقة | أوروبا
لهيب ألمانيا.. بايرن يسحق مونشنجلادباخ ليجاور دورتموند في الصدارة 9 دقيقة | أوروبا
مدرب الإسماعيلي: بعض الأخطاء الفردية تسببت في خسارتنا ضد قسنطينة 27 دقيقة | إفريقيا
مورينيو: حدثت مشاكل في مانشستر يونايتد.. لا يمكن إنكار ذلك 37 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ميلان يسقط ساسولو بهدف عكسي ويقتنص المركز الثالث 40 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 2 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز

قد ينال إعجابك