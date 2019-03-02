بالفيديو – "لا تحزن على عدم عدلك الآن يا بيب".. محرز ينصر سيتي على بورنموث

السبت، 02 مارس 2019 - 19:05

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي - بورنموث

"أنا السبب لقلة مشاركاته وأنا حزين لأنني لست عادلا معه".. هكذا تحدث بيب جوارديولا في وقت سابق عن رياض محرز. والآن الجزائري الدولي يقود فريقه لانتصار في غاية الصعوبة والأهمية أمام بورنموث.

سيتي انتصر على بورنموث بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق البديل رياض محرز في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

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محرز جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك مع نهاية الشوط الأول بسبب إصابة كيفين دي بروين.

وفي الدقيقة 55 استغل محرز كرة داخل منطقة جزاء بورنموث، قبل أن يسدد بقوة وإتقان ويهز الشباك ويكتب هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

ووصل سيتي للنقطة 71 ليقفز من جديد لصدارة الدوري، في انتظار نتيجة الدربي بين ليفربول وإيفرتون.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 34 في المركز الـ 12.

بيب جوارديولا المدير الفني لـ سيتي تحدث في وقت سابق عن قلة مشاركة محرز، قائلا: "أنا السبب لقلة مشاركاته وأنا حزين لأنني لست عادلا معه".

"محرز لم يقم بأي شيء خاطئ، كما أنه ليس منزعجا ولم يثر أي مشكلة، ولقد اجتمعت به وطالبته بمواصلة التدرب بجدية".

"أنا السبب وراء عدم مشاركته بشكل أساسي في الفترة الأخيرة، هو ليس مذنب ولا يمر بأي سبب خاص".

"صراحة أنا حزين لأنه يتدرب بشكل قوي، وهو لاعب موهوب جدا لكننا نملك خمسة مهاجمين في هذه اللحظة. على سبيل المثال في المباراة الماضية، ليروي ساني لم يلعب من الأساسي".

نحن نملك لاعبين رائعين، مثل بيرناردو سيلفا ورحيم ستيرلينج في أعلى مستوى لهم، وربما هذا هو السبب الوحيد لغياب الباقيين".

"هو شخص نحن سعداء بوجوده، لكن مع الأسف أنا لست لطيفا معه، لذلك أنا أسف له، هذا ما أستطيع قوله".

والآن عندما احتاج سيتي لمحرز، كان الجزائري في الموعد ونجح في قيادة فريقه للانتصار.

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