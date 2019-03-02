تشكيل الكلاسيكو - أرتور بدلا من سيميدو في برشلونة أمام ريال مدريد

السبت، 02 مارس 2019 - 20:43

كتب : FilGoal

برشلونة

أجرى إرنستو فالفيدري المدير الفني لبرشلونة تغييرا واحدا في تشكيلته التي ستواجه ريال مدريد بالجولة 26 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

برشلونة الفائز على ريال مدريد 3-0 مساء الاربعاء الماضي، سيبدأ المباراة بالبرازيلي أرتورو ميلو في وسط الملعب بدلا من نيلسون سيميدو، ليعود سيرجي روبيرتو إلى مركز الظهير الأيمن.

برشلونة يتصدر الدوري برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث بـ48 نقطة.

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تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - أرتور ميلو

الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - عثمان ديمبيلي

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