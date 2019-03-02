تشكيل الكلاسيكو - أرتور بدلا من سيميدو في برشلونة أمام ريال مدريد

أجرى إرنستو فالفيدري المدير الفني لبرشلونة تغييرا واحدا في تشكيلته التي ستواجه ريال مدريد بالجولة 26 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

برشلونة الفائز على ريال مدريد 3-0 مساء الاربعاء الماضي، سيبدأ المباراة بالبرازيلي أرتورو ميلو في وسط الملعب بدلا من نيلسون سيميدو، ليعود سيرجي روبيرتو إلى مركز الظهير الأيمن.

برشلونة يتصدر الدوري برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث بـ48 نقطة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - أرتور ميلو

الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - عثمان ديمبيلي

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