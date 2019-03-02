تشكيل الكلاسيكو - بيل يعوّض لوكاس في ريال مدريد.. وإيسكو على الدكة

السبت، 02 مارس 2019 - 20:38

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

عاد جاريث بيل لتشكيلة ريال مدريد الأساسية في مواجهة برشلونة، بالجولة 26 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

بيل الذي دخل كبديل في ذهاب وإياب نصف نهائي الكأس أمام برشلونة، يعود لتشكيلة المدرب سانتياجو سولاري على حساب لوكاس فاسكيز في الجناح الأيمن.

ريال مدريد ودّع كأس ملك إسبانيا بهزيمته 0-3 أمام نفس الغريم: برشلونة، مساء الأربعاء الماضي.

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برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد الثالث صاحب الـ48 نقطة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: جاريث بيل - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: كيلور نافاس - مارسيلو - فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - لوكاس فاسكيز - إيسكو - ماركو أسينسيو

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