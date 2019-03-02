عنتر يسجل هدف فوز زمالك 97 على سموحة بمشاركة محمد إبراهيم

السبت، 02 مارس 2019 - 16:55

كتب : FilGoal

محمد عنتر - الزمالك - القادسية

حقق فريق 97 بنادي الزمالك بقيادة سيد حنفي الفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت في بطولة الجمهورية، وأقيمت على ملعب النادي في الجولة 24.

وسجل محمد عنتر هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس الفريق السكندري.

وشهدت المباراة مشاركة ثنائي الفريق الأول محمد إبراهيم ومحمد عنتر، كما حضر أيمن عبد العزيز مدرب الفريق الأول لمتابعة العناصر المميزة من فريق الشباب.

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وتابع ثنائي الفريق الأول طارق حامد ومحمود عبد المنعم "كهربا" المباراة بعد خوض التدريبات التأهيلية بجمانيزيوم النادي.

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