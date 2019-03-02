عنتر يسجل هدف فوز زمالك 97 على سموحة بمشاركة محمد إبراهيم
السبت، 02 مارس 2019 - 16:55
كتب : FilGoal
حقق فريق 97 بنادي الزمالك بقيادة سيد حنفي الفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت في بطولة الجمهورية، وأقيمت على ملعب النادي في الجولة 24.
محمد عنتر
النادي : الزمالك
وسجل محمد عنتر هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس الفريق السكندري.
وشهدت المباراة مشاركة ثنائي الفريق الأول محمد إبراهيم ومحمد عنتر، كما حضر أيمن عبد العزيز مدرب الفريق الأول لمتابعة العناصر المميزة من فريق الشباب.
وتابع ثنائي الفريق الأول طارق حامد ومحمود عبد المنعم "كهربا" المباراة بعد خوض التدريبات التأهيلية بجمانيزيوم النادي.
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