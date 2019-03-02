عنتر يسجل هدف فوز زمالك 97 على سموحة بمشاركة محمد إبراهيم

حقق فريق 97 بنادي الزمالك بقيادة سيد حنفي الفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت في بطولة الجمهورية، وأقيمت على ملعب النادي في الجولة 24.