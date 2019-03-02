مستشفى الأهلي – تأكد غياب السولية ضد بتروجت.. واللجنة الطبية تحدد موعد عودة نجيب

السبت، 02 مارس 2019 - 11:54

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

عمرو السولية يمرر الكرة إلى محمد هاني في الهدف الأول

تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن فريقه ضد بتروجت في الجولة 26 من الدوري المصري.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب قد أجرى آشعة أمس الأول، وتم عرضها على اللجنة الطبية في النادي، وأوضحت إصابته بشد في العضلة الأمامية يخضع على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي.

ويواجه الأهلي بتروجت يوم الاثنين المقبل.

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أما محمد نجيب مدافع الفريق، فيجري آشعة جديدة هذا الأسبوع لعرضها على أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، والذي قد أجرى جراحة الرباط الداخلي لركبة اللاعب.

وعلى ضوء هذه الأشعة تحدد اللجنة الطبية موعد مشاركته، في المران الجماعي، ومدى جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

وقطع نجيب بحسب الموقع الرسمي للأهلي خطوة كبيرة في طريق العودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي للفريق، حيث تحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، على ان يتحدد موعد مشاركته في المران الجماعي على ضوء قرار اللجنة الطبية.

وكان نجيب، قد تعرض لقطع في الرباط الداخلي للركبة، وأدى برنامجا تأهيليا، اشتمل على تدريبات داخل ملعب التتش، وجلسات في الجيم.

ويواصل عمرو جمال مهاجم الفريق برنامجه التأهيلي تمهيدا لعودته من جديد إلي المشاركة في المران الجماعي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويؤدي اللاعب جلسة في الجيم، ومن المنتظر أن يعود للجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، وذلك على هامش مران الفريق الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش، في إطار الاستعدادات لمواجهة بتروجت التي تقام يوم الاثنين المقبل في إطار الجولة 26 في بطولة الدوري العام.

وكان عمرو جمال، قد اشتكى من اصابة في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج تأهيلي.

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