صالح جمعة: لم أطلب التحدث مع الجهاز الفني لتحديد مصيري.. أعرف دوري وحدودي

أكد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لم يطلب التحدث مع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي من أجل تحديد مصيره مع الفريق.

تقارير صحفية تحدثت عن جلوس جمعة مع المدرب الأوروجوياني من أجل التعرف على مصير مشاركته مع الفريق، بعد استبعاده طوال الفترة الماضية.

واللاعب رد بنفسه على تلك الأنباء في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال لاعب ناسيونال ماديرا الأسبق: "لوضع النقاط علي الحروف لم أطلب التحدث إلى أي شخص من قبل الجهاز الفني بشأن مشاركتي أو تحديد مصيري كما زعم البعض".

وأضاف "أعرف جيدا دوري وحدودي كجزء صغير جدا من منظومة كبيرة أدين لها بالكثير".

لوضع النقاط على الحروف لم أطلب التحدث إلى أى شخص من قبل الجهاز الفنى بشأن مشاركتى أو تحديد مصيرى كما زعم البعض وأعرف جيداً دورى وحدودى كجزء صغير جدا من منظومة كبيرة أدين ليها بالكثير — Saleh Gomaa (@SalehGomaa) March 2, 2019

صالح جمعة العائد من جديد لصفوف الأهلي عقب قطع إعارته لـ الفيصلي السعودي، تواجد في قائمة الانتظار للمارد الأحمر قبل أن يتم قيده في القائمة المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب صالح جمعة ظهوره الأول مع الأهلي عندما حل كبديل أمام مصر للمقاصة.

وكانت المشاركة هي الأولى للاعب البالغ عمره 25 عاما مع الأهلي منذ أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين لم يشارك مجددا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب 3 مباريات أكثر.

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