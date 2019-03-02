صالح جمعة: لم أطلب التحدث مع الجهاز الفني لتحديد مصيري.. أعرف دوري وحدودي

السبت، 02 مارس 2019 - 13:56

كتب : FilGoal

صالح جمعة - الأهلي

أكد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لم يطلب التحدث مع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي من أجل تحديد مصيره مع الفريق.

تقارير صحفية تحدثت عن جلوس جمعة مع المدرب الأوروجوياني من أجل التعرف على مصير مشاركته مع الفريق، بعد استبعاده طوال الفترة الماضية.

واللاعب رد بنفسه على تلك الأنباء في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أخبار متعلقة

مستشفى الأهلي – تأكد غياب السولية ضد بتروجت.. واللجنة الطبية تحدد موعد عودة نجيب هل يعود لمنتخب المغرب؟ حمد لله يهدد تواجد مهاجمي الأهلي والزمالك مع أسود الأطلس كرة يد - الزمالك يحافظ على صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي مدرب حراس الأهلي لـ في الجول: إصابة إكرامي في توقيت صعب.. وموقف الشناوي لم يُحسم

وقال لاعب ناسيونال ماديرا الأسبق: "لوضع النقاط علي الحروف لم أطلب التحدث إلى أي شخص من قبل الجهاز الفني بشأن مشاركتي أو تحديد مصيري كما زعم البعض".

وأضاف "أعرف جيدا دوري وحدودي كجزء صغير جدا من منظومة كبيرة أدين لها بالكثير".

صالح جمعة العائد من جديد لصفوف الأهلي عقب قطع إعارته لـ الفيصلي السعودي، تواجد في قائمة الانتظار للمارد الأحمر قبل أن يتم قيده في القائمة المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب صالح جمعة ظهوره الأول مع الأهلي عندما حل كبديل أمام مصر للمقاصة.

وكانت المشاركة هي الأولى للاعب البالغ عمره 25 عاما مع الأهلي منذ أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين لم يشارك مجددا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب 3 مباريات أكثر.

اقرأ أيضا:

اسكواش – رغم خروج حاملي اللقب.. المصريون يكتسحون بطولة العالم

نجل ومساعد رامون دياز يُفجر "مفاجأة للجميع" بخصوص عودة والده لتدريب ريفر بليت

تريزيجيه: لن أقبل الدكة ولو لحساب أفضل لاعب بالعالم.. وسأترك قاسم باشا

خبر في الجول – اتجاه داخل مجلس إدارة الزمالك لرفع الإيقاف عن كهربا

هل يصبح الإسماعيلي رابع مصري يفوز في الجزائر؟

بقرار من جروس.. محمد إبراهيم وعنتر يشاركان مع ناشئي الزمالك

صالح جمعة الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الأهلي – حضور الخطيب وظهور عبد الحفيظ وتدريبات حذرة للشناوي 16 دقيقة | الدوري المصري
إيمري يدافع عن أوباميانج ولاكازيت ويُصرح: تقنية الفيديو ستأتي لمساعدة الحكام 20 دقيقة | أوروبا
مباشر دوري أبطال إفريقيا - القسنطيني 0 الإسماعيلي 1.. جوووووووووول 24 دقيقة | إفريقيا
وو لي يصير أول صيني يسجل بتاريخ الدوري الإسباني في انتصار إسبانيول المثير على بلد الوليد 30 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري - الاتحاد 1 الداخلية 1.. جوول السيد يتعادل للضيوف 51 دقيقة | الدوري المصري
الظهور الأول لـ مؤمن سليمان.. النجوم لا يساعد نفسه بتعادل ضد الحدود ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 2 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز

قد ينال إعجابك