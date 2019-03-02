حوار - ساري وشرح التفاصيل.. عن أسلوب اللعب واختلاف العقلية الإنجليزية

الانتقادات لن تجعله يتخلى عن أسلوبه في اللعب، واختلاف العقلية يجعله بحاجة لمزيد من الوقت سعيا لمزيد من الفهم. ماوريسيو ساري والحديث عن التفاصيل.

مدرب تشيلسي عانى من انتقادات عديدة في الصحافة البريطانية ليكثر الحديث عن مستقبله مع الفريق، ولكن تلك الحدة انخفضت مع الأداء الجيد الذي قدمه أمام كلا من مانشستر سيتي في كأس الرابطة، وتوتنام في الدوري الإنجليزي.

في المباراة الأولى تعادل سلبيا بعدما خسر أمام السماوي بسداسية بيضاء في الدوري، ثم في الدربي اللندني تمكن من الظفر بهدفين نظيفين، ليصبح في المركز السادس برصيد 53 نقطة مع مباراة مؤجلة له أي إمكانية الوصول للمركز الرابع الذي يحتله أرسنال برصيد 56 نقطة.

المدرب الإيطالي أجرى مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس، وتحدث فيها عن المزيد من التفاصيل التي يواجهها في عمله رفقة البلوز، ليوضح الصورة بشكل أكبر.. وإلى الحوار.

تم انتقادك لأنك لم تغيرك أسلوبك أمام الخصوم..

أنت تتحدث فقط عن النظام، أعتقد لأنني دائما أحب اللعب بنفس الأسلوب، ولكن في كل مباراة نحن نغير تقريبا كل شيء، في الشكل الدفاعي والشكل الهجومي، خاصة حينما يتطلب الأمر بناء اللعب من المدافعين.

وأعتقد أن الصحافة تفكر فقط في النظام وليس في تغيير طريقتنا كل مباراة. بالطبع نحب دراسة الخصوم لأننا بالطبع نحتاج تغيير شيئا ما في أسلوبنا الدفاعي فيما يخص تحركات منافسينا.

ما الذي تشعر به مع الانتقادات؟

أنا بلا رد فعل لأنني في المقام الأول أبحث عن لعب كرتنا بالطريقة الصحيحة. هدفي الأول اللعب بالشكل الصحيح؛ لكي نتمتع بمستوى عظيم من التنظيم، ونكون قادرين على الخروج من أي مشكلة في أرض الملعب، ولن أكون راغبا في التغيير قبل أن يلعب فريقي الكرة التي أريدها.

في نابولي، في الموسم الماضي، عندما عاد أركاديوش ميليك من إصابته لعبنا في بعض الأحيان جزء من المباراة بطريقة 4-2-3-1، ولكن هذا الفريق كان جاهزا لتغيير الأسلوب بعد 3 مواسم.

ما الوقت الذي ستحتاجه للعب بالأسلوب الصحيح من وجهة نظرك؟

من المستحيل الإجابة عن هذا السؤال، في بعض الأحيان تكون 3 أشهر كافية، وأحيان أخرى تحتاج إلى موسم أو موسم ونصف. أظن إن غيرت البلد فالكرة تتغير وتحتاج لوقت أطول.

الآن أنا في أول موسم لي هنا وبدأت في تفهم بعض الأشياء، ليس كل شيء في الوقت الراهن، لذا الآن أدرك أنني هنا بحاجة لوقت أطول والأمر أصعب لأن العقلية مختلفة.

على سبيل المثال اللاعب الإنجليزي من السهل أن تحصل منه على قوة كبيرة في التدريبات ولكن من الصعب للغاية عمل محاضرة وحيدة عن التكتيك. في إيطاليا الأمر على النقيض تماما فمن السهل العمل على التكتيك ولكن من الصعب للغاية أن تحصل على قوة كبيرة في التدريبات.

الأمر مختلف، ليس أسوأ أو أفضل وإنما فقط مختلف.

ليس فقط مع اللاعبين الإنجليز وإنما اللاعبين الآخرين أيضا فالعديد منهم هنا منذ فترة كبيرة لذا فعقليتهم إنجليزية. علي تفهم الوضع وأعتقد أنني أيضا بحاجة لعقلية إنجليزية، وأظن أنني أتطور.

هل ما يزال كيبا أريزابالاجا (حارس الفريق) الخيار الأول؟

كيبا الخيار الأول بالفعل، مازال صغيرا ويتطور ونعلم جيدا أن بمقدوره أن يكون من أفضل الحراس في أوروبا، ولكن في اللحظة الراهنة نعلم أن ويلي كاباييرو يؤدي بشكل جيد للغاية.

إنه مهم للغاية لتشكيلتنا ولغرف الملابس لذا علينا وضعه في الاعتبار.

هل جعل ذلك الموقف الفريق أقرب؟

بعد موقف صعب للغاية لم تكن المجموعة كما كانت لذا هناك فرصة كي نصبح أفضل وعليك أن تستغلها.

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