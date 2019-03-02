مانشستر سيتي يستقبل بورنموث، ومانشستر يونايتد يحل ضيفا على ساوثامبتون بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد بورنموث بالمركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد ساوثامبتون بالمركز الـ17 برصيد 27 نقطة.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهتين فتابعونا.

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بورنموث (0) - (1) مانشستر سيتي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــا)

انتهت

ق54 رياض محرز والهدف الأول لـ سيتي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: إصابة كيفن دي بروين ورياض محرز يشارك بدلا منه.

انطلاق اللقاء

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مانشستر يونايتد (3) - (2) ساوثامبتون (تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــا)

انتهت

ق88 لوكاكو بووووووم.. هدف قاتل لـ يونايتد في مرمى ساوثامبتون

ركلة حرة ولا أجمل هزت شباك أصحاب الأرض

ق75 جيمس وارد براوس وهدف التعادل الرائع لـ ساوثامبتون في مرمى يوناتيد

ق58 لوكاكو والثااااني لـ يونايتد

ق54 بيريرا وهدف التعادل لـ يونايتد من تسديدة ولا أروع من أول لمسة له

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26: يان فاليري يتقدم لساوثامبتون من تسديدة صاروخية رائعة فشل دي خيا في التصدي لها.

انطلاق اللقاء

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