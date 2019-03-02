تشكيل يونايتد - مكتوميناي وبيريرا يجاوران بوجبا.. وسانشيز أساسي أمام ساوثامبتون

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه أمام ساوثامبتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة أندرياس بيريرا كأساسي إلى جوار سكوت مكتوميناي وبول بوجبا، وتواجد أليكسيس سانشيز كأساسي أيضا.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالآتي.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: أشلي يانج، كريس سمولينج، فيكتور ليندلوف، لوك شاو.

الوسط: سكوت مكتوميناي، أندرياس بيريرا، بول بوجبا.

الهجوم: أليكسيس سانشيز، ماركوس راشفورد، روميلو لوكاكو.

It's #MUFC team news time — here's how we line up for #MUNSOU! 👇 — Manchester United (@ManUtd) March 2, 2019

ويحتل يونايتد المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد ساوثامبتون بالمركز الـ17 برصيد 27 نقطة.

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