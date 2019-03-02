تشكيل يونايتد - مكتوميناي وبيريرا يجاوران بوجبا.. وسانشيز أساسي أمام ساوثامبتون

السبت، 02 مارس 2019 - 16:06

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه أمام ساوثامبتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة أندرياس بيريرا كأساسي إلى جوار سكوت مكتوميناي وبول بوجبا، وتواجد أليكسيس سانشيز كأساسي أيضا.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالآتي.

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حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: أشلي يانج، كريس سمولينج، فيكتور ليندلوف، لوك شاو.

الوسط: سكوت مكتوميناي، أندرياس بيريرا، بول بوجبا.

الهجوم: أليكسيس سانشيز، ماركوس راشفورد، روميلو لوكاكو.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد ساوثامبتون بالمركز الـ17 برصيد 27 نقطة.

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