تشكيل سيتي - جوندوجان حاضر في مباراته الـ100 أمام بورنموث

السبت، 02 مارس 2019 - 16:04

كتب : FilGoal

جوندوجان - مانشستر سيتي - تشيلسي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه أمام بورنموث بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل استمرار إلكاي جوندوجان في مركز لاعب الوسط الدفاعي في مباراته الـ100 مع السماوي، في ظل غياب فيرناندينيو.

بينما انضم بيرناندو سيلفا وسترلينج إلى أجويرو في الهجوم.

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وجاء تشكيل السماوي كالآتي.

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، نيكولاس أوتاميندي، ألكساندر زينشينكو.

الوسط: إلكاي جوندوجان، دافيد سيلفا، كيفن دي بروين.

الهجوم: رحيم سترلينج، بيرناردو سيلفا، سيرخيو أجويرو.

ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد بورنموث بالمركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

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