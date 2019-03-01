نجل ومساعد رامون دياز يُفجر "مفاجأة للجميع" بخصوص عودة والده لتدريب ريفر بليت

حل ضيفا على راديو 'Cómo Te Va' ليخرج بتصريحات وصفتها الصحف الأرجنتينية بـ"المفاجأة للجميع" بخصوص عودة والده رامون دياز المدير الفني الحالي لفريق بيراميدز، لتدريب ريفر بليت الأرجنتيني. هنا نتحدث عن إيميليانو دياز.

إيميليانو دياز، نجل ومساعد المدرب الأرجنتيني دياز في بيراميدز، أجاب على سؤال بخصوص رغبته في عودة والده من جديد لتدريب ريفر بليت، قائلا: "لا. لا أرغب في عودة والدي من جديد لتدريب ريفر بليت".

لماذا لا يرغب إيميليانو دياز في عودة والده لناديه الأصلي الذي بدأ من خلاله ممارسة كرة القدم ثم تولى تدريبه في بداية مسيرته التدريبية، ثم عاد له مجددا؟ لماذا؟

يوضح نجل رامون دياز: "في كل مرة يعود والدي إلى ريفر بليت يكون بسبب النتائج السيئة للفريق. يعود بسبب سوء ريفر بليت وهو ما لا أريده أن يحدث من جديد".

وأضاف "أتمنى أن يستمر ريفر بليت في مسيرته الناجحة لسنوات وسنوات دون أن يمر بأي لحظات سيئة".

وواصل "سعيد للغاية بتلك الفترة التي يعيشها فريق ريفر بليت وتحديدا للأشخاص الذين يعملون داخل النادي".

وكشف "نحن – إيميليانو ورامون – لا نُفوت أي مباراة لـ ريفر بليت. دائما ما نتابع مباريات ونتائج الفريق".

ورغم تصريحات إيميليانو دياز التي تعبر للغاية عن مدى حُبه لـ ريفر بليت، إلا أن الصحف الأرجنتينة وصفتها بـ"تصريحات مفاجأة للجميع".

صحيفة bolavip عنونت: "مفاجأة للجميع.. إيميليانو لا يريد لـ رامون العودة إلى ريفر بليت".

وأضافت: "تصريحات إيميليانو كانت مفاجئة للغاية للمحليين وللأجانب أيضا عندما تم استشارته حول احتمالية عودة رامون لتدريب ريفر بليت".

بينما صحيفة ole الأرجنتينية الشهيرة كتبت: "لا أريد لـ والدي العودة لـ ريفر بليت".

"إيميليانو تم سؤاله عن عودة والده ولكنه لا يحب أن يحدث ذلك".

ومن جانبها، نقلت شبكة tyc سبورتس الأرجنتينية تصريحات إيميليانو وكتبت: "بعد الإشادة بما يقدمه الفريق. إيميليانو يعترف برغبته في عدم عودة والده لتدريب ريفر بليت".

رامون دياز من أكاديمية ريفر بليت ولعب في صفوف الفريق من 1978 وحتى 1982.

وبعد رحلة في الدوري الإيطالي والفرنسي، عاد من جديد رامون اللاعب لـ ريفر بليت في 1991 قبل أن يرحل للمرة الأخيرة في 1993 وبعدها يُعلن اعتزاله كرة القدم.

اعتزل دياز ليتجه للتدريب، ويتولى مسؤولية قيادة ريفر بليت في الفترة ما بين 1996 وحتى 2002.

وبعدما رحل من منصبه، عاد من جديد لقيادة الفريق الأرجنتيني في 2012 حتى 2014.

والآن يتولى دياز مسؤولية قيادة بيراميدز.

** تم ترجمت نصوص الصور لـ الإنجليزية بدلا من الإسبانية**

طالع أيضا

راموس وإيسكو في قائمة الكلاسيكو

هل يصبح الإسماعيلي رابع مصري يفوز في الجزائر؟

تعرف على معلق لقاء الزمالك وأتليتكو

هدف أسطوري للسومة ينهي دربي جدة بالتعادل

تقرير: بوجبا قد يرحل لو لم يتأهل يونايتد لدوري الأبطال

ماني يكشف ضحك زملائه على ذهوله من قرار كلوب