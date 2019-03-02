اسكواش – رغم خروج حاملي اللقب.. المصريون يكتسحون بطولة العالم

رغم خروج حاملي اللقب، اكتسح المصريون بطولة العالم للاسكواش المقامة في شيكاجو والتي يصل مجموع جوائزها إلى مليون دولار.

الرباعي المصري نور الطيب ونور الشربيني، وطارق مؤمن وعلي فرج، تأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش للسيدات والرجال.

الاكتساح المصري يأتي رغم خروج حاملي اللقب، رنيم الوليلي، والتي خرجت على يد الطيب في نصف النهائي بـ3 أشواط مقابل شوطين في 64 دقيقة، ومحمد الشوربجي الذي خسر أمام علي مؤمن في مباراة ماراثونية وصلت مدتها إلى 97 دقيقة.

وكذلك، اكتسح علي فرج منافسه الألماني سيمون روزنر بـ3 أشواط دون رد في نصف نهائي بطولة الرجال، أما نور الشربيني فاحتاجت ساعة للفوز على الفرنسية كاميل سيرمي.

وأمام نور الشربيني فرصة للحصول على بطولة العالم للمرة الثالثة بعد أن خسرت نهائي العام الماضي أمام الوليلي.

أما بالنسبة للرجال، فإن طارق مؤمن وعلي فرج على موعد في التاريخ حيث يخوض كلاهما النهائي الأول لهما.

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