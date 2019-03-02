تشكيل دربي لندن – توتنام بهجوم ناري.. ودكة مرعبة لـ أرسنال

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام عن تشكيل فريقه ضد أرسنال في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، حيث يدافع بـ3 لاعبين ويهاجم بثلاثي ناري.

سون هيونج مين، كريستيان إريكسن، هاري كين، يقودون هجوم الديوك في دربي لندن على ملعب ويمبلي.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: كيران تريبييه - توبي ألديرفيريلد – دافينسون سانشيز – يان فيرتونخين – داني روز

الوسط: فيكتور وانياما - موسى سيسوكو – كريستيان إريكسن – سون هيونج مين

الهجوم: هاري كين

البدلاء: باولو جازانيجا – سيرجي أورييه – بين ديفيز – أوليفر سكيب – إريك لاميلا – لوكاس مورا – فيرناندو يورنتي

أما أوناي إيمري، فيحتفظ بكثير من الأوراق على دكة البدلاء مع تشكيل متحفظ، حيث يلعب شكودران موستافي كظهير أيمن في وجود ثلاثي في خط الوسط، ماتيو جيندوزي وجرانيت جاكا وآرون رامسي.

لوكاس توريرا، دينيس سواريز، ميسوت أوزيل، بيير إيمريك أوباميانج، رباعي يدعم دكة أرسنال، وأتى التشكيل الأساسي كالتالي..

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: شكودران موستافي – سوكراتيس باباستوبولوس – لوران كوسيلني – ناتشو مونريال

الوسط: ماتيو جيندوزي – جرانيت جاكا – آرون رامسي – أليكس إيوبي – هنريك مخيتاريان

الهجوم: أليكساندر لاكازيت

البدلاء: بيتر تشيك – أينسلي مايتلاند نيلز – سياد كولاسيناتش – لوكاس توريرا – دينيس سواريز – ميسوت أوزيل – بيير إيمريك أوباميانج

ويغيب محترفنا المصري محمد النني عن القائمة الأساسية لأرسنال.

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