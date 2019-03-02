سولشاير مازحا: سيكون غريبا إن لم أصبح مدربا دائما لـ مانشستر يونايتد

مزح أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بشأن مستقبله مع الفريق قائلا إنه سيكون أمرا غريبا إن لم يصبح مدربا دائما للفريق.

النرويجي تولى مهمة الشياطين الحمر بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم خلفا لجوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي، وخلال تلك الفترة قاد الفريق لـ12 فوز من 15 مباراة، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن محليا ليقود الفريق لاحتلال المركز الخامس والعودة للمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وعند سؤاله إن كانت الجماهير تستحق تحديثا بشأن مدرب الموسم المقبل قبل شراء التذاكر الموسمية، قال: "صورت مقطع فيديو بشأن التذاكر الموسمية لذا أنا أدعوهم لشراء التذاكر".

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس "سيكون غريبا بالنسبة لي أن أرى الفيديو إن لم أكن هنا (رحيله عن منصبه)، ولكن ليس غريبا القيام بذلك".

وواصل "إن شاهد أطفالي المقطع التجاري معي وأنا في المنزل بالنرويج فسيكون هذا غريبا، ولكن هذا جزء من العمل هنا".

وأتم "الأمر كان غريبا كذلك عندما كنت لاعبا وصورت إعلان دعائي ثم لم أعد متواجد".

مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال الرابع.

ومازال الفريق ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي إذ وصل إلى ربع النهائي، وفي دوري أبطال أوروبا خسر بهدفين نظيفين على أرضه أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16، ويلعب مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

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