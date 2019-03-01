عودة إيسكو لقائمة ريال مدريد في مواجهة برشلونة.. وحضور راموس رغم الشكوك

عاد إيسكو ألاركون لقائمة فريقه ريال مدريد الذي يستقبل برشلونة مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد ودّع كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي، بخسارته 0-3 أمام نفس المنافس في نفس الملعب مساء الأربعاء، قبل أن يعلن سولاري عن قائمة تضم 21 اسما لمباراة "الثأر" شهدت ظهور اسم إيسكو.

وغاب إيسكو عن قائمة ريال مدريد في آخر 5 مباريات بسبب إصابة في الظهر، إذ يرجع ظهوره الأخير لمباراة برشلونة يوم 6 فبراير في ذهاب نصف نهائي الكأس عندما اكتفى بالبقاء على دكة البدلاء.

فيما شارك للمرة الأخيرة لمدة 3 دقائق أمام ديبورتيفو ألافيس يوم 3 فبراير في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

صانع الألعاب الأندلسي لا يحظى بثقة المدرب سانتياجو سولاري، إذ لم يبدأ معه أي مباراة في الدوري الإسباني حتى اللحظة، ولذا فلن يكون مفاجئا استبعاده ضمن 3 لاعبين سيخرجهم سولاري من القائمة للوصول بالعدد إلى 18 لاعبا.

القائمة شهدت غياب ناتشو فيرنانديز للإيقاف بعد طرده في مباراة الجولة الماضية أمام ليفانتي، كما يغيب ماركوس يورنتي للإصابة، وبراهيم دياز وألفارو أودريوزولا لأسباب فنية.

فيما يتواجد سيرخيو راموس الذي تحوم شكوك حول جاهزيته بعد الإصابة التي ألمت به في مباراة الأربعاء بحسب صحيفة ماركا، كما يظهر اسم المدافع خيسوس فاييخو الذي لم يظهر سوى في مباراتين هذا الموسم، ولم يشارك في الدوري حتى الآن.

سولاري سيكون مطالبا باستبعاد 3 لاعبين، من ضمنهم حارس مرمى الذي سيكون لوكا زيدان في ظروف طبيعية.

أما إيسكو فسيكون مرشحا ليكون من الثنائي الذي سيغادر القائمة النهائية، وهو أمر ينطبق على المهاجم ماريانو دياز الذي لم يلعب كثيرا منذ تعافيه من الإصابة.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة صاحب الـ57 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة:

حراسة المرمى: كيلور نافاس – تيبو كورتوا – لوكا زيدان

الدفاع: رافاييل فاران – سيرخيو راموس – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – مارسيلو – سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – داني سيبايوس – فيديريكو فالفيردي – إيسكو ألاركون – ماركو أسينسيو

الهجوم: كريم بنزيمة – ماريانو دياز – جاريث بيل – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور

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