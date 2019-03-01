هل يعود لمنتخب المغرب؟ حمد لله يهدد تواجد مهاجمي الأهلي والزمالك مع أسود الأطلس

واصل المغربي عبد الرزاق حمد الله معدلاته التهديفية الرائعة، وقاد فريقه النصر لتخطي الشباب في دربي الرياض بهدف دون رد، بالجولة 22 من الدوري السعودي أمس الخميس.

حمد الله رفع رصيده في الدوري السعودي هذا الموسم إلى 15 هدفا، في المركز الثالث على لائحة الهدافين خلف الكاميروني لياندري توامبا لاعب التعاون صاحب الـ18 هدفا، والفرنسي بافيتمبي جوميس لاعب الهلال صاحب الـ16 هدفا.

ليكون حمد الله قد سجّل +15 هدفا بالموسم في 5 دوريات مختلفة عبر 3 قارات مختلفة، في معدّل تهديفي خارق.

المهاجم صاحب الـ28 عاما بدأ مسيرته في أوليمبيك آسفي، وسجّل معه 15 هدفا في الدوري المغربي موسم 2012\2013.

لينتقل مباشرة إلى أليسوند النرويجي، ويسجّل معه 15 هدفا جديدا في ظرف 27 مباراة.

الرحالة حمد الله واصل التغيير، وتحوّل إلى نادي جوانجزو الصيني عام 2014، وقضى في صفوفه موسما واحدا سجّل خلاله 22 هدفا في 22 مباراة بالدوري الصيني.

في 2015 قطع حمد الله القارة الآسيوية غربًا وانضم للجيش القطري الذي قضى موسمين في صفوفه، قبل أن يتحوّل للريان في نفس المسابقة ومعه كرر إنجازه التهديفي مجددا وسجّل 17 هدفا في 18 مباراة بالدوري القطري للموسم الماضي.

عودة وشيكة للمنتخب

حمد الله لا يمتلك سجلا كبيرا مع منتخب المغرب، إذ خاض 14 مباراة دولية سجّل خلالها 6 أهداف، وهو معدّل جيد.

لكن مباراته الدولية الأخيرة ترجع إلى 12 أكتوبر 2015 في مواجهة ودية أمام غينيا، مما يعني أنه لم ينضم أبدا تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني الحالي للمغرب.

ومع المستويات المبهرة التي يقدّمها في الدوري السعودي هذا الموسم، سيكون مفاجئا ألا يتواجد اسم حمد الله في قائمة المغرب للتوقف الدولي بالشهر الحالي.

المغرب محظوظ بمهاجم آخر يعيش أفضل فتراته، هو يوسف النصيري لاعب ليجانيس الذي سجّل 10 أهداف مع فريقه هذا الموسم، وقد كان النصيري واحدا من 4 مهاجمين ضمهم رينار في التوقف الدولي بشهر نوفمبر الماضي.

الثلاثي الآخر هو: أيوب الكعبي لاعب هيبي الصيني، ووليد أزارو لاعب الأهلي، وخالد بوطيب لاعب الزمالك.

ومع تألُق حمد الله والنصيري، قد يكون أزارو مهددا بقوة خصوصا مع ابتعاده عن الملاعب طوال الشهرين الماضيين للإصابة، وعدم حضوره في قائمة المغرب لكأس العالم 2018 من الأساس.

في المقابل، يخوض بوطيب تجربة جديدة مع الزمالك بعد أن عكف رينار على ضمه طوال فترة تواجده في مالاتياسبور التركي.

بوطيب كان المهاجم المفضّل لـ رينار في تصفيات كأس العالم 2018، خصوصا مع تسجيله الثلاثية الخالدة في شباك الجابون والتي مهّدت الطريق نحو روسيا حيث هز شباك إسبانيا في كالينينجراد.

مهاجم الزمالك المنضم مؤخرا في فترة الانتقالات الشتوية، سجّل 3 أهداف في 8 مباريات خاضها حتى الآن، وسيحظى بمنافسة شرسة مع المتأقلين: حمد الله والنصيري.

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