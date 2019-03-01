ماني وفان دايك وبوجبا وأجويرو.. 8 مرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن 8 لاعبين مرشحين لجائزة لاعب شهر فبراير الماضي، والتي شهدت ثنائي من ليفربول ومثلهم من مانشستر يونايتد.

الرابطة رشحت ساديو ماني وفيرجيل فان دايك من ليفربول، وبول بوجبا ولوك شاو من مانشستر يونايتد، وسيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي، وويلفريد زاها من كريستال بالاس إضافة لأشلي بارنز من بيرنلي وشون لونجستاف من نيوكاسل.

ونستعرض معكم ما قدمه الثامني خلال الشهر المنقضي، نقلا عن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

سيرخيو أجويرو

لعب: 4 مباريات - انتصر: 4 مباريات - سجل: 7 أهداف.

الأرجنتيني سجل هاتريك لمرتين على التوالي أمام كلا من أرسنال وتشيلسي وهز شباك وست هام من ركلة جزاء.

أشلي بارنز

لعب: 4 مباريات - فاز: في مباراتين - تعادل: مباراة - خسر: مباراة

مهاجم بيرنلي سجل في 3 مباريات متتالية، بينهم هدف في الوقت الضائع أمام ساوثامبتون وهدف في الدقيقة 83 أمام توتنام، وفي الانتصار على برايتون 3-1 سجل هدفا وصنع آخر.

شون لونجستاف

لعب: 4 مباريات - فاز: في مباراتين - تعادل: مباراة - خسر: مباراة

لاعب الوسط بدأ مباريات فريقه الأربع، وساهم في انتصارين متتاليين على هدرسفيلد وبيرنلي، وفي الأخير سجل أول أهدافه بالمسابقة.

ساديو ماني

لعب: 4 مباريات - فاز: مباراتان - تعادل: مباراتان

الدولي السنغالي سجل 4 أهداف في 4 مباريات من ضمنهم ثنائية في الانتصار الخماسي على واتفورد ليساعد فريقه على الحفاظ على الصدارة.

بول بوجبا

لعب: 4 مباريات - فاز: 3 مباريات - تعادل: مباراة

لاعب الوسط الفرنسي سجل ثنائية في الانتصار على فولام بثلاثية بيضاء، وصنع هدفين خلال الـ4 مباريات.

لوك شاو

لعب: 4 مباريات - فاز: 3 مباريات - تعادل: مباراة

الظهير الأيسر ساعد رجال المدرب أولي جونار سولشاير على الحفاظ على نظافة الشباك خلال 3 مباريات من أصل 4، وصنع هدفا في الفوز على كريستال بالاس 3-1.

فيرجيل فان دايك

لعب: 4 مباريات - فاز: مباراتان - تعادل: مباراتان

ليفربول استقبل هدفا وحيدا فقط خلال شهر فبراير، والمدافع الهولندي لم يكتف بالمساعدة في ذلك فقط وإنما سجل هدفين أيضا في شباك واتفورد.

ويلفريد زاها

لعب: 3 مباريات - فاز: مباراة - تعادل: مباراة - خسر مباراة

المهاجم الإيفواري سجل مع كريستال بالاس 3 أهداف في 3 مباريات من بينهم ثنائية في شباك ليستر سيتي والتي ساعدت الفريق على الخروج من مراكز الهبوط.

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