مؤتمر ساري: إقالة رانييري ستصعب لقاء فولام.. وهذا موقف كيبا

قال ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي إن إقالة كلاوديو رانييري من منصبه في فولام سوف يصعب لقاء الفريقين المقبل.

ويحل تشيلسي ضيفا على فولام يوم الأحد المقبل في ملعب كريفين كوتاج لملاقاته في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث ساري في المؤتمر الصحفي قائلا: "أنا أشعر بالأسف لرانييري لكنني أعلم شخصيته وإنه سيعود قريبا جدا لفريق جديد وأعرف كم كان الموقف صعبا في فولام".

وتابع "نعم هذا التغيير سوف يصعب المباراة علينا لأنه سيكون هناك رد فعل من اللاعبين وعلينا أن نواجه ذلك، كما أنه من الصعب التحضير للقاء لا نعرف ما هو خطط الفريق فيها أو نظامه داخل الملعب".

وعن موقف حارسه كيبا من المشاركة في المباريات عقب استبعاده من لقاء توتنام بعدما رفض التبديل في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتي قال: "لقد تحدثت من قبل وقلت المشكلة انتهت".

وتابع "كيبا هو الحارس الأول لتشيلسي وسيكون في الملعب في إحدى المباراتين المقبلتين، ولكنني لم أقرر بعد".

أما عن تحسن نتائج فريقه فقال: "في الثلاث مباريات الأخيرة كنا جيدين في الدوري الأوروبي وتعادلنا مع مانشستر سيتي وفزنا على توتنام ونريد الاستمرار على ذلك الأداء والنتائج كانت جيدة".

وأتم "تغير الأسلوب يعتمد على المنافس كنا على صواب أمام سيتي بالانتظار في نصف ملعبنا لقدومهم لنا ولكن ضد توتنام الأمر كان مختلفا".

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد وللزرق لقاء مؤجل ضد برايتون أند هوف ألبيون.

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