جوارديولا وسولشاير وإيمري مرشحون لجائزة مدرب شهر فبراير بالدوري الإنجليزي

ترشح الثلاثي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد وأوناي إيمري مدرب أرسنال لجائزة مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال عانى من بداية صعبة تركت الفريق في المركز السادس ولكن إيمري نجح في إدارة الفريق للعودة إلى الانتصارات مجددا بثلاث انتصارات متتالية خلال الشهر الماضي، سجل خلالها الفريق 9 أهداف ليصعد المدفعجية للمركز الرابع.

الفريق اللندني فاز على هدرسفيلد 2-1 ثم ساوثامبتون بهدفين نظيفين ثم خمسة أهداف مقابل هدف أمام بورنموث.

أما جوارديولا فقاد سيتي لأربع انتصارات في شهر فبراير منهم انتصارين على فريقين من الستة الأوائل في الترتيب، إذ فاز على أرسنال 3-1 ثم سداسية مبهرة في تشيلسي ثم بهدفين نظيفين على إيفرتون وأخيرا بهدف وحيد في وست هام.

السماوي بدأ الشهر المنقضي بفارق 5 نقاط عن ليفربول، والآن أصبح الفارق نقطة وحيدة.

وفي ذات الجانب حافظ سولشاير على ترشحه بعدما توج بالجائزة في شهر يناير، عقب قيادته الفريق لثلاث انتصارات خارج الأرض وتعادل وحيد.

يونايتد انتصر على ليستر سيتي بهدف نظيف، ثم ضرب فولام بثلاثية قبل أن يتعادل مع ليفربول سلبيا، وأخيرا يتوج مجهوده بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام كريستال بالاس.

وسُيعلن عن اسم المدرب الفائز بالجائزة يوم الجمعة 8 مارس.

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