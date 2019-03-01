مؤتمر سولاري: لا يقلقني عدم تسجيل فينيسيوس للأهداف.. ونريد تقليص النقاط مع برشلونة

قال سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد إنه لا يشعر بالقلق من عدم تسجيل فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الشاب للأهداف.

وتحدث سولاري في المؤتمر الصحفي الذي عٌقد اليوم الجمعة اللحديث عن مواجهة برشلونة قائلا: "أحب أن أنظر للأمور الإيجابية ففينيسيوس يمكنه تحمل الضغط واللعب في كبرى المباريات".

وأكمل "أما عن عدم تسجيله للأهداف فهو يساهم بشكل كبير معنا في الهجوم من حيث الموهبة والسرعة والمهارة والقدرة على التعلم للتطور".

أما عن اللقاء قال: "نريد الحصول على المزيد من النقاط في الدوري وأن نعالج الأخطاء التي ارتكبناها مؤخرا".

وشدد سولاري "نريد تقليص النقاط بأي شكل".

وأردف "غدا أمامنا فرصة جديدة لتسجيل الأهداف التي رفضت دخول الشباك يوم الأربعاء في اللقاء الماضي".

وعن حالة لاعبيه قال: "الكل في حالة جيدة ومستعد لخوض المباراة".

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