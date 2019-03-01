كلويفرت: الأفضلية لـ برشلونة في الكلاسيكو.. والتسجيل في برنابيو أفضل شيء على الإطلاق

الجمعة، 01 مارس 2019 - 14:37

كتب : أحمد العريان

باتريك كلويفرت - برشلونة

مباريات الكلاسيكو هي ذكرى لا تُنسى على الإطلاق بالنسبة لباتريك كلويفرت لاعب برشلونة الأسبق.

كلويفرت يعتقد أن الأفضل لبرشلونة أمام ريال مدريد قبل الصدام بينهما يوم السبت في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال في تصريحات لرابطة الدوري الإسباني "لا ليجا": "أعتقد أن هناك أفضلية كبيرة لبرشلونة. ليس فقط في جدول الترتيب، لكنهم بشكل عام أفضل من ريال مدريد هذا الموسم".

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واستدرك "لكن كما قلنا، الكلاسيكو مجرد مباراة واحدة. كل شئ يمكن أن يتبدل. مباراة مثل الكلاسيكو، تتعلق باستغلالك للحظات القوة لديك، إن لم تستغلها ستكون في مشكلة".

وأوضح "لقد لعبت في بعض الدوريات الأخرى. لكن الكلاسيكو هو اللقاء الذي يغير العالم كله".

لاعب أياكس الأسبق أشار "لعبت دربي ميلانو بين إنتر وميلان، وفينورد أمام أياكس لكن الكلاسيكو، الجميع يعرفه. إذا قلت ذلك هنا، أو في النصف الآخر من العالم، هي المباراة التي يعرف الجميع عنها".

وأكمل حديثه "حين تلعب تلك المباراة، يكون الإعلام قد أوسعك حديثا عنها قبلها بأسابيع. من الرائع أن تشارك فيها".

وواصل "إذا سألت أي مشجع في إسبانيا إن كانوا يريدون حضور الكلاسيكو، سيموتون من أجل ذلك، من أجل فرصة لحضور تلك المباراة".

وأعرب عن رؤيته "الفوز وتسجيل الأهداف في سانتياجو برنابيو، هو الشئ الأفضل على الإطلاق. أعتقد أنني سجلت هدفين أو ثلاثة في "برنابيو"، وذا الأمر مزهل بالنسبة لي".

وأصر "العداوة بين ريال مدريد وبرشلونة ضخمة، لكنا لا تخلو أيضا من الاحترام. إذا رأيت كلا الفريقين يتواجهان. فبالتأكيد أنت ترى عداوة، لكن في النهاية تتصافح الأيدي".

كلويفرت اختتم "العديد من اللاعبين الدوليين من جنسيات واحدة ويلعون للفريقين. إنهم برشلونة وريال مدريد، لكنهم أتوا سويا، لكن في هذا اليوم فقط.. هم أعداء".

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في الكلاسيكو برشلونة ريال مدريد

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