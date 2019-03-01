3 لاعبين مروا على الكلاسيكو.. "لحظة الانتصار 6-2" و"فقط أن تلعب هي ميزة كبيرة"

مباراة الكلاسيكو لم تكن أبدا مباراة اعتيادية، هي اللحظة التي ينتظرها الجميع سواء كلاعبين أو مدربين أو جماهير، وإن كنت تمتلك بعض الذكريات في الكلاسيكو فأنت بالتأكيد محظوظ.

3 لاعبين مروا على الكلاسيكو يستعرضون ذكرياتهم مع تلك المباراة ويحاولون أن يضعوا الصورة للمشاعر التي يمروا بها خلال تلك الآونة.

كارليس بويول قائد برشلونة الأسبق وجوليو باتيستا وكريستيان كاريمبو لاعبا ريال مدريد يتحدثون مع رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، وكل الآتي على لسانهم.

كارليس بويول

حاولت التأمل في المباريات التي لعبتها. أن القي نظرة سريعة على اللاعبين الذين واجهتهم، وعلى التعليمات التي منحها لي المدرب الذي كنا نمتلكه.

لقب حصلت على العديد من الذكريات، بعضها ليس جيدا لكن إن كان علي اختيار واحدة، فهي فوزنا 6-2 في سانتياجو برنابيو في 2009.

جوليو باتيستا

كل الأشياء تذهب من رأسك، طوال الأسبوع أنت تفكر بأن تكون في قمة مستواك في مباراة كتلك. تريد حقا أن تؤدي بشكل جيد، لكن الأمور لا تسير دائما بتلك الطريقة.

الأمر الأكثر أهمية حقا هو التركيز على تقديم أفضل ما لديك. سأقول أن أن أفضل ذكرى لي هي التسجيل. هذا هو أفضل شئ يمكنني تذكره عن الكلاسيكو.

كريستيان كاريمبو

جميعنا حقا كنا نريد أن نلعب ونشارك، حاولنا التفكير في الحدث قبل المباراة، في الاعبين الذين سنواجههم، وفي الأجواء.

لكن في النهاية، يقرر المدرب من سيلعب. وهذا كل ما نفكر فيه قبل المباراة. فقط أن تلعب الكلاسيكو هي ميزة كبيرة.

خسرنا عديد المرات أمام برشلونة، ليست ذكريات جيدة جدا في هذا الشق لكن كما قلت، هي ميزة كبيرة جدا أن تعلب في الكلاسيكو.

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