راكيتيتش: نذهب إلى مدريد للفوز في الكلاسيكو.. وسباق الدوري لا يجعلنا نفكر فيهم فقط

شدد إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة أن فريقه سيذهب إلى ملعب سانتياجو برنابيو للفوز في الكلاسيكو على ريال مدريد.

إيفان راكيتيش النادي : برشلونة برشلونة

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد غدا السبت لملاقاته في إطار الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة أما ريال مدريد فيأتي ثالثا بـ48 نقطة.

وتحدث راكيتيتش لرابطة الأندية الإسبانية "لا ليجا" قائلا: "من المدهش أن أكون جزءا من تلك المباراة أنت تشعر بالسعادة لكونك فيها".

وأضاف "أعلم أهمية المباراة حينما تشاهدها في المنزل وتتحدث عنها مع أصدقائك لكن أن تكون فيها وتستمع فهذا أمر رائع وتحاول تقديم أفضل ما لديك للفوز".

وأكمل اللاعب الكرواتي حديثه "نحن قادمون للبرنابيو للفوز فهذه ثلاث نقاط غاية في الأهمية وسنفعل كل ما في وسعنا للانتصار فاللعب في مدريد دائما أمر خاص جدا ويكون هناك الكثير من الضغط".

وعن البرنابيو ذاته قال: "هو ملعب رائع وبين الأكبر في العالم وأحاول دائما الاستمتاع بتلك المباراة".

وبسؤاله عن رأيه في الفريق الحالي لريال مدريد قال: "أنا أحترمهم كثيرا وأعتقد أنهم أقوياء للغاية مثل كل موسم ربما الموسم الجاري هم يعيشون فترة أفضل في الملعب".

وعن الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي قال: "لا يجب أن نفكر في برشلونة وريال مدريد فقط بل هناك أتليتكو مدريد وفرق أخرى مثل إشبيلية وفالنسيا وريال بيتيس لذا الفائز من الكلاسيكو لن يفوز باللقب".

وتابع "لذا هناك الكثير من المباريات التي علينا أن نعمل فيها بقوة ونقدم أفضل أداء للفوز ونظهر للعالم أن برشلونة هو أفضل فريق".

أما عن علاقته بلوكا مودريتش قائد كرواتيا ولاعب ريال مدريد قال راكيتيتش: "في بعض الأوقات لا يمكن أن نشرح بالكلمات ما نرغب قوله، أعتقد أن علاقتي بلوكا خاصة جدا".

وأتم "لعبنا لـ12 عاما سويا في المنتخب ومن الرائع مشاهدة ما يقدمه وأكون سعيدا له دائما ولكن ليس لفريقه، ومن الجيد أن نرى الكثير من اللاعبين الكروات يلعبون في أكبر ناديين بالعالم وأن نظهر للعالم أن لدينا لاعبين كبار".

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