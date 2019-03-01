مؤتمر سولشاير عن تجديد تعاقد دي خيا وفالنسيا.. ونقطة سلبية يتمنى تخطيها في أولد ترافورد

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن عدم توصل ناديه لاتفاق حتى الآن لتجديد تعاقد حارس المرمى ديفيد دي خيا والظهير الأيمن أنطونيو فالنسيا.

وتحدث سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لا يوجد أي تحديث لدي النادي وديفيد في محادثات حاليا وأتمنى ان يتوصلا لاتفاق قريبا والأمر ليس في يدي لكن أنا واثق من أن الجميع في النادي يفعل أقصى ما لديه".

وواصل "ديفيد قام بعمل رائع منذ انضمامه للنادي والسير أليكس فيرجسون أظهر ثقة كبيرة فيه وتوج بحارس العام لا أعلم كم مرة ولكننا ممتنون لوجوده معنا".

وشدد "ولدينا سيرجيو روميرو ولي جرانت أعتقد أنه لا يوجد أي مدرب في العالم سيهزمني في تلك الجزئية".

وينتهي تعاقد دي خيا مع مانشستر يونايتد في صيف عام 2020.

وعن تعاقد فالنسيا قال: "هو ليس لائقا بنسبة 100% وما زال يتعافى من الإصابة التي لحقت به هو حظي بمسيرة رائعة هنا وأحد من توجوا بلقب الدوري المتبقيين في الفريق".

وأكمل "إن توصل النادي لاتفاق معه فهذا يعتمد على الأشهر المقبلة وقدرته في العودة على الملعب، هو خدم النادي كثيرا وأتمنى أن أستطيع إشراكه في المباريات".

وينتهي تعاقد فالنسيا مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري ويحق للنادي تمديد التعاقد لموسم إضافي حتى السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وعن اللقاء المقبل ضد ساوثامبتون في ملعب أولد ترافورد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي قال: "علينا أن نحقق الفوز في ملعبنا فنحن نعاني من نقطة سلبية هنا مؤخرا".

وأردف "لم نسجل ضد باريس سان جيرمان وليفربول في المباراتين الأخيرتين بملعبنا وعلينا تجاوز ذلك غدا".

أما عن الإصابات فقال سولشاير: "ماركوس راشفورد شعر بألم مجددا عقب لقاء كريستال بالاس لكنه تعافى ومن المحتمل أن أشركه منذ البداية غدا".

وبسؤاله عن مواجهة الأربعاء أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة في ملعبه ذهابا بهدفين دون رد قال: "لا أفكر فيها الآن ما يشغلني هو لقاء السبت وبعده سنحصل على بعض الوقت للتعافي ولنرى من سيكون لائقا للقاء وحينها سنفكر فيه".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال الرابع.

شاهد من الذاكرة

مباراة لا تُنسى.. عندما تعادل أرسنال وتوتنام 4-4

اقرأ أيضا:

قبل 10 جولات من النهاية.. أشياء تاريخية وصراعات ننتظر حسمها في الدوري الإنجليزي

قائد أرسنال السابق: كلوب لا ينام بسبب صلاح.. ربما واقعة راموس ما زالت في ذهنه

مران الأهلي – تأهيل لعاشور ونجيب.. ووليد سليمان يبدأ تدريبات الكرة

سيب ماير.. القط المهرج الذي ألهم أوليفر كان ونوير

بعد أحداث الكلاسيكو المؤسفة بتواجد مصري.. عقوبات صارمة ضد كتيبة كارتيرون

بيان جديد من إيكاردي: تحملت الألم وبكيت بسبب إنتر