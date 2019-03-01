اسكواش - علي فرج يعتلي قمة التصنيف ورنيم تحافظ على الصدارة

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين بالاسكواش تصنيف شهر مارس الجاري، والذي شهد صدارة مصرية.

علي فرج احتل الصدارة لأول مرة ومحمد الشوربجي في المركز الثاني بعد التصدر 40 شهرا كأكتر مصري يستمر طوال تلك الفترة.

وفي السيدات حافظت رنيم الوليلي على الصدارة للشهر الثالث وتواجدت نور الشرييني في المركز الثاني ونور الطيب صعدت للمركز الثالث.

ويدافع الثنائي محمد الشوربجي ورنيم الوليلي عن لقبهما بمواجهات مصرية خالصة أمام طارق مؤمن ونور الطيب على الترتيب في بطولة العالم بولاية شيكاغو لتضمن مصر التواجد في النهائي.

بينما تأهل علي فرج كثالث المصريين في نصف النهائي ليواجه الفائز من الألماني سيمون روزنر والهندي سوراف غوسال.

أما نور الشربيني فتأهلت بالفوز على الويلزية تيسني إيفانز لتواجه الفرنسية كاميل سيرم في نصف النهائي.

وتنطلق مباريات نصف النهائي في تمام الواحدة بعد منتصف الليل بمواجهة رنيم الوليلي لزميلتها نور الطيب.

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