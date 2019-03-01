فاران جاهز لمواجهة الكلاسيكو

بات رافائيل فاران مدافع ريال مدريد جاهزا للمشاركة في لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة يوم السبت في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

فاران تعرض لإصابة بدت قوية في الركبة خلال مواجهة الفريق الكتالوني بإياب نصف نهائي كأس الملك، التي انتهت بثلاثية نظيفة لبارسا.

ولكن المدافع الدولي الفرنسي بدا جاهزا للمشاركة بعد تواجد في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الجمعة بحسب مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للملكي.

وكان ماركوس يورينتي لاعب وسط الفريق هو الغائب الوحيد عن التدريبات قبل ساعات من الكلاسيكو الثالث بين الفريقين خلال فترة أقل من شهر.

وتعرض فاران لتدخل قوي من قبل لويس سواريز مهاجم برشلونة في لقطة الهدف الثاني، لينشر صور عقب اللقاء توضح الإصابة القوية في ركبته.

فاران شارك مع الملكي خلال الموسم الجاري في 31 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

ونجح برشلونة في إقصاء ريال مدريد من مسابقة كأس الملك والتأهل للنهائي، ليلتقي مع فالنسيا في 24 مايو.

الفارق بين الفريقين في جدول ترتيب الوري اتسع إلى 9 نقاط، إذ يحتل بارسا الصدارة فيما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث.

ريال مدريد يطمح لانتصار لتقليص الفارق مع منافسه على لقب الليجا، وحفظ ماء الوجه بعد هزيمة الدور الأول بخماسية، وثلاثية الكأس.

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