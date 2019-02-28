مران الأهلي- إكرامي يغادر مصابا.. وتركيز لاسارتي على العرضيات ومعالجة الأخطاء

غادر شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي مران الفريق المقام حاليا بملعب مختار التتش بمقر الجزيرة بسبب الإصابة.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

واضطر إكرامي لمغادرة مران الفريق رفقة خالد محمود طبيب فريق الكرة عقب تعرضه للإصابة خلال التقسيمة التي أجراها مارتين لاسارتي المدير الفني.

ويخضع شريف إكرامي لآشعة على عضلة السمانة للوقوف على درجة الإصابة التي تعرض لها بالتدريبات.

كما تعرض إسلام محارب لكدمة خفيفة ولكنه عاد واستكمل المران بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية.

ويخضع عمرو السولية لإجراء آشعة على العضلة الأمامية اليوم الخميس بعد شكواه من بعض الآلام خلال مشاركته في التدريبات الجماعية.

وتحدد نتيجة الآشعة موقف السولية من المشاركة في تدريبات غد الجمعة.

وفي نفس السياق استمر تأهيل الثلاثي محمد نجيب وحسام عاشور ووليد سليمان تمهيدا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وركز لاسارتي على التدريبات البدنية والتمرير في مساحات صغيرة لتحمل الضغط وعدم فقدان الكرة.

وقام لاسارتي بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لعلاج بعض الأخطاء كما كثف التدريبات الخاصة بالكرات العرضية.

وشرح لاسارتي بعض الأمور الفنية لأحمد حمودي جناح الفريق والخاصة بالتحرك والتمرير.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

ويقع الأهلي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة بالتقاسم مع بيراميدز وبفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر.

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