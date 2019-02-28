كاسيميرو: لن نظلم فينيسيوس.. ولن نتحدث عن رونالدو

الخميس، 28 فبراير 2019 - 10:23

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - ريال سوسيداد

رفض كاسيميرو لاعب ريال مدريد تحميله مواطنه البرازيلي فينيسيوس مسؤولية إهدار الفوز على برشلونة يوم الأربعاء في لقاء حسمه الأخير بنتيجة 3-صفر في إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وقال كاسيميرو لصحيفة آس الإسبانية:"الحديث عنه فقط يعتبر ظلما. لاعب جريء وشجاع ولا يخشى شيئا. مستواه رائع بالنسبة لسنة".

وسئل كاسيميرو عن تأثر الفريق برحيل كريستيانو رونالدو فرد مستنكرا "لا نستطيع الحديث عن لاعب ليس هنا".

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واستمر البرازيلي "الأسبوع الماضي تحدثنا عن كريم بنزيمة على أنه أفضل مهاجم صريح، فينيسيوس، لوكاس فازكيز. لا نستطيع الحديث عن رونالدو لأنه ليس لاعبا في ريال مدريد".

تلقى الفريق الملكي خسارة قاسية في عقر داره ودع على إثرها كأس ملك إسبانيا ليعبد الطريق لغريمه التقليدي برشلونة نحو النهائي.

وقدم ريال مدريد مباراة لا بأس بها وأتيحت للاعبه فينيسيوس فرص عديدة لكن الفاعلية غابت أمام مارك أندريه تير شيتجين الحارس العملاق لبرشلونة.

ريال مدريد فينيسيوس

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