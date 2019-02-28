اتحاد الكرة يكشف كيف سيختار ممثلي مصر في بطولتي إفريقيا للأندية

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري عن الحل الذي سيتم اللجوء له لتحديد الفرق المصرية المتأهلة لبطولات الفرق الموسم المقبل.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج كلام في الجون: "هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد سيتواصل مع مسؤولي الكاف لاستثناء الفرق المصرية".

وتابع "وبذلك تكون هناك فترة سماح إضافية أمامنا لما بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية في صيف 2019".

وأضاف سويلم "بذلك يكون تحدد أو على الأقل ظهرت الفرق الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية ونقوم باختيارهم".

ومن المقرر أن تنتهي مسابقتي الدوري وكأس مصر بعد المهلة القانونية التي حددها الاتحاد الإفريقي للإعلان عن الأندية التي ستلعب في بطولاته.

ويشارك الأهلي والإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بينما يشارك الزمالك في الكونفدرالية وكان المصري البورسعيدي مشاركا في البطولة قبل خروجه.

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