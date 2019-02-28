مواعيد مباريات الخميس 28-2-2019 والقناة الناقلة لنصف نهائي كأس إسبانيا
الخميس، 28 فبراير 2019 - 10:28
كتب : FilGoal
تعرف على مواعيد كافة المباريات حول العالم يوم الخميس والذي يشهد لقاء وحيدا في الدوري المصري الممتاز يجمع بين الجونة وبتروجيت.
وفي إسبانيا تقام مباراة قوية بين فالنسيا وريال بيتيس في إياب الدور نصف النهائي لكأس الملك.
ويلعب محمود تريزيجيه لاعب مصر مع ناديه قاسم باشا أمام بلدية آكهيسار سبور في كأس تركيا.
بينما يقود أحمد جمعة وحسين السيد فريقي أحد والاتفاق أمام الفتح والتعاون على الترتيب في الدوري السعودي.
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