بالفيديو – ما هذه الروعة يا تير شتيجن؟ حرم ريال من هدف محقق بتصدي جميل

أنقذ مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة فريقه من تلقي هدفا محققا في المباراة التي تجمع بين الفريقين بطريقة رائعة.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي كأس الملك بعد التعادل ذهابا إيجابيا بهدف لمثله.

وفي الدقيقة 62 انطلق فينيسيوس جونيور من الناحية اليسرى وأرسل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء.

حول سيرجيو ريجليون الكرة برأسية قوية وبدت إنها في طريقها لتسكن الشباك.

لكن تير شتيجن قفز ونجح في التصدي للكرة ببراعة ليحرم ريال مدريد من هدف محقق.

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